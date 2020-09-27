ES registra 12 mortes e 470 novos casos de coronavírus em 24h

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Espírito Santo já registrou 3.504 mortes e 129.192 casos da doença. A ferramenta Painel Covid-19 mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 470 novos casos e 12 óbitos.
A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 2,7%. Os dados são do painel da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 119.023 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus, sendo 421 recuperados nas últimas 24 horas. Até agora, 377.353 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 17.872 registros da doença, seguida por Serra (15.679), Vitória (15.599), Cariacica (11.819) e Linhares ( 6.876).
Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.191 moradores infectados, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, que acumula 1.945 casos.