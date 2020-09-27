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Pandemia

ES registra 12 mortes e 470 novos casos de coronavírus em 24h

Total de óbitos no Espírito Santo pela Covid-19 chegou a 3.504, segundo números divulgados neste domingo (27) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 17:04
Cientistas têm tido bons resultados em testes de vacinas para Covid-19
Testes de vacinas para Covid-19 Crédito: Cottonbro/ Pexels
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Espírito Santo já registrou 3.504 mortes e 129.192 casos da doença. A ferramenta Painel Covid-19 mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 470 novos casos e 12 óbitos.
A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 2,7%. Os dados são do painel da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo,  119.023 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus, sendo 421 recuperados nas últimas 24 horas. Até agora, 377.353 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 17.872 registros da doença, seguida por Serra (15.679), Vitória (15.599), Cariacica (11.819) e Linhares ( 6.876).
Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com  2.191 moradores infectados, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, que acumula 1.945 casos.

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