75 municípios do ES permanecem em risco baixo para a Covid-19

Novo mapa de risco mantém 75 municípios em risco baixo para a Covid-19 no ES Crédito: Divulgação | Governo do Estado

O novo mapa de risco de transmissão da Covid-19 no Espírito Santo mostra que 75 cidades permanecem na classificação de "risco baixo", quase a totalidade do território capixaba. Apenas Montanha, Piúma e São José do Calçado ainda permanecem em risco moderado. Os dados foram atualizados nesta sexta-feira (25) pelo governador do Estado, Renato Casagrande.

"Vemos que Montanha continua com risco moderado, ao ponto que Ibatiba sai de moderado para risco baixo. Permanece São José do Calçado com risco moderado e entra Piúma nesta classificação", comentou Casagrande sobre a 24ª edição do mapa, que é atualizado semanalmente e serve para orientar municípios sobre restrições ou não de atividades econômicas e sociais, entre outros protocolos a serem seguidos.

O novo mapa anunciado nesta sexta passa a valer na próxima segunda-feira (28) com vigência até 4 de outubro.

Comparação entre mapa atual e mapa que entrará em vigor na próxima segunda (28) Crédito: Divulgação | Governo do Estado

A fala otimista do chefe do Executivo estadual, que reconheceu uma grande quantidade de cidades em risco baixo, deixou a ressalva de que, apesar dos avanços percebidos, com menos cidades classificadas em amarelo (risco moderado) e nenhuma em vermelho (risco alto), é preciso ter em mente que os esforços não acabaram.

"Este mapa mostra um pouco do percurso, do caminho da pandemia no Estado. Queremos continuar assim, a pandemia começou naturalmente com pouca contaminação, mas a situação foi se agravando, ficou muito vermelho e amarelo e de novo agora ficou esverdeado. Mas, como é uma pandemia, que não está controlada, está com risco menor, mas o risco existe, queremos que o mapa fique todo verde e que daqui a pouco não tenhamos risco mais. Mapa em verde é risco baixo, mas não é ausência de risco", destacou.

De acordo com o Governo do Estado, o Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

AMPLIAÇÃO DA TESTAGEM

Casagrande também pontuou que nos próximos dias o número de pessoas testando positivo para a Covid-19 tende a aumentar, o que deve acontecer pela ampliação da testagem realizada. "Estamos testando muito mais, o protocolo mudou, qualquer pessoa com sintoma é testada e, se tiver alguém na família que deu positivo, a gente testa toda a família. Então isso tende a aumentar o número de pessoas positivas, identificadas com o vírus. Tende a acontecer isso com a ampliação da testagem", disse.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DE TODOS OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

Municípios classificados como de risco moderado: