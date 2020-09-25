Covid-19: Espírito Santo registra total de 128.265 casos e 3.485 mortes

ERRAMOS: A versão inicial desta matéria, publicada na sexta (25/09), afirmou que o total de casos até o mesmo dia estava em 127.368. Na verdade, esse era o número até a quinta-feira (24). O número correto, de 128.265 casos totalizados até sexta, foi corrigido e a matéria atualizada no sábado (26).
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.485 mortes e 128.265 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta-feira (25). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 897 casos e 26 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 17.748 registros da doença, seguida por Serra (15.577), Vitória (15.313) e Cariacica (11.750). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.165 moradores infectados.
CURADOS
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 118.218 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,7% e, até agora, 374.011 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.