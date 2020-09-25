Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Covid-19: Espírito Santo registra total de 128.265 casos e 3.485 mortes

Mais 26 óbitos foram registrados em 24h, de acordo com informações do Painel Covid-19, atualizadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde desta sexta-feira (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 19:06

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 19:06

Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares
Covid-19: teste para detectar o novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Linhares
ERRAMOS: A versão inicial desta matéria, publicada na sexta (25/09), afirmou que o total de casos até o mesmo dia estava em 127.368. Na verdade, esse era o número até a quinta-feira (24).  O número correto, de 128.265 casos totalizados até sexta, foi corrigido e a matéria atualizada no sábado (26).
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou  3.485 mortes e 128.265 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta-feira (25). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 897 casos e 26 óbitos. 
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 17.748 registros da doença, seguida por Serra (15.577), Vitória (15.313) e Cariacica (11.750). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com  2.165 moradores infectados.

CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 118.218 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,7% e, até agora, 374.011 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA
Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados