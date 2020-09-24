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Pandemia

Espírito Santo registra 3.459 mortes e 127.368 casos de coronavírus

Dados do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde desta quinta-feira (24), mostram que o Estado soma 762 novos casos da doença e 7 óbitos registrados em 24 horas

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 16:56
Coronavírus
Coronavírus: dados relacionados à doença são atualizados diariamente pela Sesa no Painel Covid-19 Crédito: Freepik
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.459 mortes e 127.368 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quinta-feira (24). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 762 novos casos e 7 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 17.645 registros da doença, seguida por Serra (15.505), Vitória (15.201) e Cariacica (11.693). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.141 moradores infectados.

CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 117.243 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,7% e, até agora, 370.364 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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