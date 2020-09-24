Espírito Santo registra 3.459 mortes e 127.368 casos de coronavírus

Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.459 mortes e 127.368 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quinta-feira (24). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 762 novos casos e 7 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 17.645 registros da doença, seguida por Serra (15.505), Vitória (15.201) e Cariacica (11.693). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.141 moradores infectados.
CURADOS
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 117.243 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,7% e, até agora, 370.364 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.