Município do Rio de Janeiro supera 100 mil casos de Covid-19

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação

Na cidade do Rio de Janeiro, a pandemia já fez 10.793 vítimas. Em relação ao balanço divulgado ontem, foram acrescentados mais 163 casos confirmados da doença e 63 novas mortes.

O primeiro caso de covid-19 na capital fluminense foi informado pela Secretaria Municipal de Saúde em 7 de março. As primeiras mortes causadas pela doença na capital ocorreram em 18 de março. Em 6 de abril, a cidade ultrapassou os 1 mil casos confirmados; em 10 de maio, chegou aos 10 mil; e em 20 de junho, registrou 50 mil.

Considerado por pesquisadores um dos principais indicadores da tendência da pandemia em uma localidade, a média móvel de mortes nos últimos sete dias registrou queda entre domingo e quarta-feira, segundo o painel de dados Monitora Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz. No domingo, a cidade registrava 403,57 mortes, se considerado o dia de referência e os seis dias anteriores. Na quarta, essa média havia recuado para 246,71 mortes.

A taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva na cidade foi considerada crítica no boletim Observatório Fiocruz Covid-19, divulgado hoje. Segundo dados coletados no dia 21 de setembro, o Rio apresentava 86% de ocupação, percentual classificado como de alerta "vermelho" pela pesquisa.

Procurada pela Agência Brasil para informar os dados de hoje, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que 84% dos leitos públicos de UTI para covid-19 estão ocupados. Quando consideradas as vagas em enfermarias, a ocupação é de 55%.

Os bairros da capital somavam mais casos da doença até a atualização de ontem do painel da Secretaria Municipal de Saúde eram a Barra da Tijuca, com 3.967 casos, e Campo Grande, com 3.949. Além das duas localidades da zona oeste, Tijuca, na zona norte, e Copacabana, na zona sul, somavam mais de 3 mil casos cada.

Campo Grande, com 593 vítimas, tem o maior número de óbitos, com quase 100 a mais que o segundo colocado, Bangu, que tem 495. Assim como os dois primeiros, o terceiro bairro da lista também fica na zona oeste: Realengo, com 352 óbitos.