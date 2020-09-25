MPES notifica prefeito de Venda Nova para não autorizar Festa da Polenta
Por conta da pandemia do novo coronavírus e das orientações para evitar aglomerações, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) notificou o prefeito de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, para que o alvará que pode autorizar a realização da Festa da Polenta não seja concedido. O evento, segundo a promotoria, já tinha programação de shows e carreata.
A promotoria do município orientou que o prefeito, João Paulo Schettino Minete, não conceda o alvará que libera o evento e atividades com a presença de público, tais como shows, feiras, comícios, passeatas e afins, enquanto durar o estado de emergência em Saúde Pública, em decorrência da Covid-19. A recomendação vale inclusive para os eventos previamente autorizados, independentemente do quantitativo de pessoas.
Segundo o MPES, o órgão diz que os produtores do evento informaram a dinâmica da apresentação, marcada para os dias 09, 10, 11 e 18 de outubro, constando na programação a apresentação de show nacionais, além da parada das famílias, que é um misto de carreata com passeata, e o famoso tombo da polenta, que atrai inúmeros turistas e curiosos para a cidade.
Essas apresentações musicais e eventos alcançam um número considerável de pessoas, não apenas no local da festa, mas em todo o entorno, indo de encontro com as proibições previstas no Decreto Estadual, mencionou a procuradoria.
O MPES deu prazo máximo de 24 horas, contados a partir do recebimento, para que o prefeito encaminhe as providências adotadas à Promotoria de Justiça de Venda Nova do Imigrante.
OUTRO LADO
Em nota, a prefeitura de Venda Nova do Imigrante informou que recebeu, nessa quinta-feira (24), a notificação recomendatória. Após reunião da Sala de Situação, criada para o enfrentamento da Covid-19, e levando em consideração os decretos emitidos pelo Governo do Estado, foi decidido que a prefeitura vai acatar a recomendação. A diretoria da Associação da Festa da Polenta (Afepol), organizadora do evento, também participou da reunião. Um ofício informando da decisão será enviado ao MPES no prazo determinado.
Já a Afepol, divulgou nota, no final da tarde desta sexta-feira (25), dizendo que a festa seria totalmente on-line e que antes ainda de publicar a programação, a organização oficiou ao prefeito sobre o sistema da 42ª Festa sugerindo a participação das pessoas de casa, paradas das famílias por meio de drive-in e entregas por delivery.
A Afepol cancelou a programação da festa. Afirma ainda que em nenhum momento programou aglomeração e desde o início pediu para que as pessoas ficassem em casa, na varanda e no quintal.