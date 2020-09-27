Cafe de La Musique anuncia programação do verão 2021 em Guarapari

Anualmente é realizado um levantamento com o objetivo de avaliar a qualidade dos estados brasileiros em vários quesitos. Trata-se de um Ranking de Competitividade dos Estados, que tem sido uma das ferramentas mais importantes na avaliação da gestão pública do Brasil elaborada pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Na avaliação deste ano no panorama de sustentabilidade ambiental, o Espírito Santo subiu uma posição e agora ocupa o quarto lugar.

Um indicador que está contribuindo para quinta colocação do Estado é a Destinação de lixo. Neste quesito, o ES ocupou novamente a primeira posição no Brasil com nota 100, consolidando-se como referência em gestão de resíduo. Esse feito já havia sido realizado também no ano de 2019. Atualmente, a Marca Ambiental é uma das principais empresas que contribuem para a destinação correta de resíduos no Espírito Santo, sendo hoje responsável pela destinação ambientalmente adequada dos resíduos de aproximadamente 1.700.000 pessoas, o que corresponde a mais de 42% da população do estado.