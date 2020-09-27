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Renata Rasseli

Cafe de La Musique anuncia programação do verão 2021 em Guarapari

O sertanejo Felipe Araújo e a dupla eletrônica Dubdogz são as atrações anunciadas para o Réveillon, caso o evento seja autorizado pelas autoridades sanitárias

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

27 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cafe de La Musique Guarapari
Cafe de La Musique Guarapari Crédito: Divulgação
Apostando no retorno dos shows e festas em meio à pandemia, o Cafe de La Musique Guarapari anuncia o Réveillon 2021 com o sertanejo Felipe Araújo e a dupla eletrônica Dubdogz. Os sócios da casa ao ar livre, na Península de Meaípe,  Frederico Rezende, Felipe Fiorotti e João Vitor Guimarães Vaz , planejam o verão 2021, e já adiantam na divulgação: "Caso não seja possível realizar o evento por conta de regras da OMS, o valor do ingresso será devolvido".
O cantor Gusttavo Lima é outra atração anunciada para o  dia 9 de janeiro de 2021. Segundo os organizadores, a realização do evento, se autorizado, atenderá a todos os protocolos sanitários.

COQUETEL

Sabrina Balbi e Cristina Barros
Sabrina Balbi e Cristina Barros Crédito: Mônica Zorzanelli

ES É DESTAQUE EM RANKING DE COMPETITIVIDADE

Usina Termelétrica (UTE) a Biogás da Marca Ambiental em parceria com a Liberum Energia
Usina Termelétrica (UTE) a Biogás da Marca Ambiental em parceria com a Liberum Energia Crédito: Divulgação/Marca Ambiental
Anualmente é realizado um levantamento com o objetivo de avaliar a qualidade dos estados brasileiros em vários quesitos. Trata-se de um Ranking de Competitividade dos Estados, que tem sido uma das ferramentas mais importantes na avaliação da gestão pública do Brasil elaborada pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Na avaliação deste ano no panorama de sustentabilidade ambiental, o Espírito Santo subiu uma posição e agora ocupa o quarto lugar.
Um indicador que está contribuindo para quinta colocação do Estado é a Destinação de lixo. Neste quesito, o ES ocupou novamente a primeira posição no Brasil com nota 100, consolidando-se como referência em gestão de resíduo. Esse feito já havia sido realizado também no ano de 2019. Atualmente, a Marca Ambiental é uma das principais empresas que contribuem para a destinação correta de resíduos no Espírito Santo, sendo hoje responsável pela destinação ambientalmente adequada dos resíduos de aproximadamente 1.700.000 pessoas, o que corresponde a mais de 42% da população do estado.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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