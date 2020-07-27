Foto: Gusttavo Lima posa na academia e braços impressionam: 'Monstro'

Gusttavo Lima parece estar intensificando os treinos na academia em meio à pandemia do coronavírus. O sertanejo, agora, surgiu supermusculoso na tarde deste domingo (26) em um clique em ambiente esportivo.
Na imagem, o bonitão impressionou os fãs pelo tamanho dos braços definidos. Tanto que a maior parte dos comentários do post dá conta disso, inclusive chamando o artista de "monstro", em referência ao tamanho que seus músculos estão.
"De hoje tá pago", brincou um fã. Outra comentou: "Que isso, hein, Gusttavo". Um internauta ainda disse: "Vai ser bonito lá em casa".