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Todo musculoso!

Foto: Gusttavo Lima posa na academia e braços impressionam: 'Monstro'

Cantor sertanejo exibiu os músculos definidos em foto tirada na academia e os fãs acabaram se surpreendendo com o shape bombado de Gusttavo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 08:16

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 08:16

O cantor Gusttavo Lima
O cantor Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima
Gusttavo Lima parece estar intensificando os treinos na academia em meio à pandemia do coronavírus. O sertanejo, agora, surgiu supermusculoso na tarde deste domingo (26) em um clique em ambiente esportivo. 
Na imagem, o bonitão impressionou os fãs pelo tamanho dos braços definidos. Tanto que a maior parte dos comentários do post dá conta disso, inclusive chamando o artista de "monstro", em referência ao tamanho que seus músculos estão. 

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"De hoje tá pago", brincou um fã. Outra comentou: "Que isso, hein, Gusttavo". Um internauta ainda disse: "Vai ser bonito lá em casa". 

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