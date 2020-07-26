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Música

Novo álbum de Taylor Swift vende mais de 1,3 milhão de cópias em 24 horas

Fruto da quarentena, como disse a cantora, Folklore também estabeleceu recorde no Spotify para as primeiras transmissões de álbuns de uma artista feminina, com 80,6 milhões de acessos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 18:53

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 18:53

A cantora Taylor Swift
A cantora Taylor Swift Crédito: Dave Hogan
Folkore, o álbum surpresa de Taylor Swift, 30, lançado na última sexta-feira (24), vendeu mais de 1,3 milhões de cópias em 24 horas. De acordo com a gravadora Republic Records --uma divisão do Universal Music Group-- o novo trabalho de Taylor também estabeleceu um recorde no Spotify para as primeiras transmissões de álbuns de uma artista feminina, com 80,6 milhões de acessos.
Segundo a Apple Music, Folkore se tornou o álbum pop mais transmitido pela empresa com mais de 35 milhões de streams em apenas um dia. A obra também estabeleceu o recorde mundial e americano no Amazon Music para um álbum indie/alternativo, divulgou o Metro. Taylor contou que a obra é fruto da quarentena, em meio a pandemia do novo coronavírus. "Despejei todos os meus caprichos, sonhos, medos e reflexões", afirmou em seu Twitter.
O álbum terá 16 músicas, mas as edições físicas de luxo incluirão uma faixa bônus chamada "The Lakes". "Como este é o meu oitavo álbum de estúdio, fiz oito edições de CD de luxo e oito de vinil de luxo, disponíveis por uma semana. Cada edição de luxo tem capas, fotos e obras de arte exclusivas. Disponíveis exclusivamente em taylorswift.com", escreveu a estrela no Instagram quando anunciou Folklore.
A crítica especializada tem se referido ao novo trabalho de Taylor, como o melhor álbum da cantora.
"Antes deste ano, provavelmente pensaria demais em quando lançar essa música no momento 'perfeito', mas os momentos em que vivemos continuam me lembrando que nada é garantido. Meu instinto está me dizendo que, se você faz algo que ama, deve mostrá-lo ao mundo", desabafou a artista.

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