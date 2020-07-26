Novo álbum de Taylor Swift vende mais de 1,3 milhão de cópias em 24 horas

A cantora Taylor Swift Crédito: Dave Hogan

Folkore, o álbum surpresa de Taylor Swift, 30, lançado na última sexta-feira (24), vendeu mais de 1,3 milhões de cópias em 24 horas. De acordo com a gravadora Republic Records --uma divisão do Universal Music Group-- o novo trabalho de Taylor também estabeleceu um recorde no Spotify para as primeiras transmissões de álbuns de uma artista feminina, com 80,6 milhões de acessos.

Segundo a Apple Music, Folkore se tornou o álbum pop mais transmitido pela empresa com mais de 35 milhões de streams em apenas um dia. A obra também estabeleceu o recorde mundial e americano no Amazon Music para um álbum indie/alternativo, divulgou o Metro. Taylor contou que a obra é fruto da quarentena, em meio a pandemia do novo coronavírus. "Despejei todos os meus caprichos, sonhos, medos e reflexões", afirmou em seu Twitter.

O álbum terá 16 músicas, mas as edições físicas de luxo incluirão uma faixa bônus chamada "The Lakes". "Como este é o meu oitavo álbum de estúdio, fiz oito edições de CD de luxo e oito de vinil de luxo, disponíveis por uma semana. Cada edição de luxo tem capas, fotos e obras de arte exclusivas. Disponíveis exclusivamente em taylorswift.com", escreveu a estrela no Instagram quando anunciou Folklore.

A crítica especializada tem se referido ao novo trabalho de Taylor, como o melhor álbum da cantora.