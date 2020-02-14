Luau Elétrico está confirmado para o verão 2021

Depois de mais um ano de sucesso, o Luau Elétrico vai agitar a praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no ano que vem. A festa já virou tradição e anima as noites de quarta-feira durante o mês de janeiro. Desta vez, de acordo com a organização do evento, cerca de 12 mil pessoas participaram dos quatro dias de shows. Uma média de 3 mil pessoas por noite.