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Luau Elétrico está confirmado para o verão 2021

Neste ano, cerca de 12 mil pessoas participaram dos quatro dias de shows, em Pontal do Ipiranga

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 17:43
Depois de mais um ano de sucesso, o Luau Elétrico vai agitar a praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no ano que vem. A festa já virou tradição e anima as noites de quarta-feira durante o mês de janeiro. Desta vez, de acordo com a organização do evento, cerca de 12 mil pessoas participaram dos quatro dias de shows. Uma média de 3 mil pessoas por noite.
O Luau Elétrico, também conhecido como Luau do Pontal, faz a alegria dos turistas e moradores, que lotam a areia da praia. A cada noite, o cantor Preto Pires recebe um convidado diferente. Na última edição, o cantor recebeu Jhonatan Coimbra, Banda Almanaque, Banda Plaxtico e Banda Rolck.
O evento também tem o momento chamado de Microfone Aberto, quando três pessoas do público se apresentam ao lado do cantor Preto Pires.
Veja as fotos do que rolou no Luau Elétrico deste ano:

Verão Norte | Luau Elétrico

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