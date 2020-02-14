Luau Elétrico está confirmado para o verão 2021

Depois de mais um ano de sucesso, o Luau Elétrico vai agitar a praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no ano que vem. A festa já virou tradição e anima as noites de quarta-feira durante o mês de janeiro. Desta vez, de acordo com a organização do evento, cerca de 12 mil pessoas participaram dos quatro dias de shows. Uma média de 3 mil pessoas por noite.
O Luau Elétrico, também conhecido como Luau do Pontal, faz a alegria dos turistas e moradores, que lotam a areia da praia. A cada noite, o cantor Preto Pires recebe um convidado diferente. Na última edição, o cantor recebeu Jhonatan Coimbra, Banda Almanaque, Banda Plaxtico e Banda Rolck.
O evento também tem o momento chamado de Microfone Aberto, quando três pessoas do público se apresentam ao lado do cantor Preto Pires.
Veja as fotos do que rolou no Luau Elétrico deste ano: