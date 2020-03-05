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Projeto Quintas de Verão atrai milhares e está garantido para 2021

Shows e várias atividades recreativas foram realizadas na área verde às margens do Rio Doce, em Colatina

Publicado em 05 de Março de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 19:18
Área verde da avenida Beira-Rio, em Colatina, ficou lotada com pessoas de todas as idades para curtir as atrações gratuitas do Quintas de Verão Crédito: Bruno Barreto/ Divulgação
O mês de fevereiro foi agitado em Colatina com mais uma edição do projeto Quintas de Verão. Foram cinco dias de shows, distribuição de brindes, muita dança e brincadeiras. O evento foi realizado na área verde da avenida Senador Moacyr Dalla, da Beira-Rio, às margens do Rio Doce, e atraiu milhares de pessoas.
A cada noite, um show diferente animava o público. A dupla sertaneja Pedro e William abriu o Quintas de Verão deste ano. Já no segundo dia do evento, foi a vez da banda Vintage levar as melhores músicas do pop rock.
Para os fãs de reggae, a banda Onda Boa tocou os maiores sucessos, além de músicas próprias, no terceiro dia do Quintas de Verão. Edinho Castro e a banda Nós de 80 mataram a saudade com os hits do pop rock e dos anos 1980. E para fechar o evento deste ano, a cantora Paula Cassaro não deixou ninguém parado tocando variados ritmos.
Edinho Castro e a banda Nós de 80 levantaram o público com hits do pop rock Crédito: Bruno Barreto/ Divulgação
E prepare-se, porque no verão do ano que vem tem mais! Diante do sucesso do evento, o Quintas de Verão volta em 2021 com força total e mais surpresas.

Confira a galeria de fotos do evento!

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