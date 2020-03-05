Projeto Quintas de Verão atrai milhares e está garantido para 2021

Área verde da avenida Beira-Rio, em Colatina, ficou lotada com pessoas de todas as idades para curtir as atrações gratuitas do Quintas de Verão Crédito: Bruno Barreto/ Divulgação

O mês de fevereiro foi agitado em Colatina com mais uma edição do projeto Quintas de Verão. Foram cinco dias de shows, distribuição de brindes, muita dança e brincadeiras. O evento foi realizado na área verde da avenida Senador Moacyr Dalla, da Beira-Rio, às margens do Rio Doce, e atraiu milhares de pessoas.

A cada noite, um show diferente animava o público. A dupla sertaneja Pedro e William abriu o Quintas de Verão deste ano. Já no segundo dia do evento, foi a vez da banda Vintage levar as melhores músicas do pop rock.

Para os fãs de reggae, a banda Onda Boa tocou os maiores sucessos, além de músicas próprias, no terceiro dia do Quintas de Verão. Edinho Castro e a banda Nós de 80 mataram a saudade com os hits do pop rock e dos anos 1980. E para fechar o evento deste ano, a cantora Paula Cassaro não deixou ninguém parado tocando variados ritmos.

Edinho Castro e a banda Nós de 80 levantaram o público com hits do pop rock Crédito: Bruno Barreto/ Divulgação

E prepare-se, porque no verão do ano que vem tem mais! Diante do sucesso do evento, o Quintas de Verão volta em 2021 com força total e mais surpresas.

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