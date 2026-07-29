Consignado CLT: vale a pena usar FGTS e rescisão como garantia de empréstimo? Entenda

A taxa de juros para as operações com garantia do FGTS foi fixada em 1,99% ao mês. Ou seja, em um empréstimo de R$ 1 mil, o valor máximo de juros seria de R$ 19,90 mensais.





No entanto, a taxa final e efetiva varia de acordo com o banco, que vai analisar o perfil do cliente, o tempo de serviço, o valor da garantia oferecida e o histórico de crédito.





De acordo com Juliano Gomes, essa queda pode ser um alívio expressivo no bolso de quem precisa de crédito. "A média do mercado hoje está em torno de 3,6% a 3,7% ao mês. Então, você sair de uma taxa de 3,7% para 1,99%, tem aí uma redução de quase metade do custo com juros", analisa o especialista.



Ele explica ainda que, historicamente, o trabalhador de carteira assinada pagava mais caro por conta da instabilidade no emprego. "Antes, quem tinha as menores taxas eram os servidores públicos e aposentados. Os trabalhadores CLTs não tinham qualquer abatimento por conta do risco do não recebimento da dívida", completa.