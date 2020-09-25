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A terça-feira (29) contará com show live de Gabriela Brown

A cantora Ana Carolina também fará apresentação digital no dia; confira a programação e fique por dentro dos locais e horários das transmissões

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 17:14

Publicado em 

25 set 2020 às 17:14
Gabriela Brown
Gabriela Brown Crédito: Almir Vargas

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Ana Carolina

Às 20h, no canal no YouTube “Quem vê diabetes vê coração”. A live contará com apresentação de Danton Mello e será transmitida direto do Cristo Redentor. 

Gabriela Brown

Às 21h, nos perfis do Instagram @mov.cidade e @gabrielabrown.

Concerto Tom nas Escolas, com Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca

Às 18h no Facebookcanal no YouTube Multi Rio  e no caanal 526 da Net. Com participação de Maria Luiza Jobim.

Cecitonio Coelho

Às 21h, em seu perfil no Instagram e Facebook. Arrecadando doações para o projeto “O Bem que Contagia”.

Cinema

Mostra Mov.Cinema

Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: 

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