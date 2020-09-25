A terça-feira (29) contará com show live de Gabriela Brown

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
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Lives Musicais
Ana Carolina
Às 20h, no canal no YouTube “Quem vê diabetes vê coração”. A live contará com apresentação de Danton Mello e será transmitida direto do Cristo Redentor.
Gabriela Brown
Às 21h, nos perfis do Instagram @mov.cidade e @gabrielabrown.
Concerto Tom nas Escolas, com Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca
Às 18h no Facebook, canal no YouTube Multi Rio e no caanal 526 da Net. Com participação de Maria Luiza Jobim.
Cecitonio Coelho
Às 21h, em seu perfil no Instagram e Facebook. Arrecadando doações para o projeto “O Bem que Contagia”.
Cinema
Mostra Mov.Cinema
Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: