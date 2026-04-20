Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense

Na vitória do Fluminense sobre o Santos, na Vila Belmiro, segundo as recomendações da comissão de arbitragem da CBF, o lance do primeiro gol do Santos seria falta de Neymar sobre Alison, mas Wilton Sampaio nada marcou. Neymar esticou o braço para proteger a jogada e acertou o rosto do adversário em um lance que a toda hora os árbitros marcam a infração. Inclusive, no segundo tempo, em um lance igual, Wilton Sampaio marcou a falta de Lucas Veríssimo sobre o lateral Guga e ainda aplicou cartão amarelo deixando claro a confusão de critérios dos árbitros brasileiros.
Arrascaeta mereceu receber o cartão na homenagem a Oscar
Discordo de alguns que estão criticando o cartão amarelo que o árbitro Flávio Rodrigues aplicou em Arrascaeta, por ter tirado a camisa após fazer o gol do Flamengo e homenagear o ídolo Oscar Schmidt. Na verdade, o juiz não puniu o jogador pela homenagem e sim por ele ter tirado a camisa, o que a regra não permite. Tinha várias formas de homenagem, mas o uruguaio foi escolher exatamente a forma que a regra prevê punição com cartão amarelo. Desnecessário aplicar o cartão amarelo? Não. Desnecessário foi tirar a camisa.