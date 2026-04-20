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Em Cima do Lance

Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense

Em jogo do Flamengo, Arrascaeta mereceu receber cartão na homenagem a Oscar

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 11:14

Públicado em 

20 abr 2026 às 11:14
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Neymar
Agif/Folhapress

Na vitória do Fluminense sobre o Santos, na Vila Belmiro, segundo as recomendações da comissão de arbitragem da CBF, o lance do primeiro gol do Santos seria falta de Neymar sobre Alison, mas Wilton Sampaio nada marcou. Neymar esticou o braço para proteger a jogada e acertou o rosto do adversário em um lance que a toda hora os árbitros marcam a infração. Inclusive, no segundo tempo, em um lance igual, Wilton Sampaio marcou a falta de Lucas Veríssimo sobre o lateral Guga e ainda aplicou cartão amarelo deixando claro a confusão de critérios dos árbitros brasileiros. 


Arrascaeta mereceu receber o cartão na homenagem a Oscar



Arrascaeta
Agif/Folhapress

Discordo de alguns que estão criticando o cartão amarelo que o árbitro Flávio Rodrigues aplicou em Arrascaeta, por ter tirado a camisa após fazer o gol do Flamengo e homenagear o ídolo Oscar Schmidt. Na verdade, o juiz não puniu o jogador pela homenagem e sim por ele ter tirado a camisa, o que a regra não permite. Tinha várias formas de homenagem, mas o uruguaio foi escolher exatamente a forma que a regra prevê punição com cartão amarelo. Desnecessário aplicar o cartão amarelo? Não. Desnecessário foi tirar a camisa. 

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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