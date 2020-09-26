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Preocupação

Pais criticam volta às aulas no ES por medo de filhos pegarem Covid-19

De acordo com a advogada e secretária jurídica da associação, Eliza Thomaz de Oliveira, o retorno presencial às aulas deveria acontecer apenas em 2021, quando já houvesse vacina contra a Covid-19

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 12:48
aula -aluno - ensino - distancia - escola - curso
Volta às aulas presenciais está prevista para outubro no ES Crédito: @jcomp/Freepik
A Associação de Pais de Alunos do Estado do Espírito Santo (Assopaes) divulgou vídeo nas redes sociais se posicionando de forma contrária ao retorno das aulas presenciais no Estado. A manifestação veio em seguida ao pronunciamento do governador, Renato Casagrande, nesta sexta-feira (25), em que foi autorizado o retorno das atividades a partir do mês de outubro.
De acordo com a advogada e secretária jurídica da associação, Eliza Thomaz de Oliveira, o retorno presencial às aulas deveria acontecer apenas em 2021, quando já houvesse vacina contra a Covid-19. "Acho que as aulas deveriam voltar no ano que vem. Este ano já está perdido, ninguém vai aprender em 2 meses o que deixou de ser lecionado em 10. Além do mais, não há imunização. Uma criança contaminada, espirra e logo serão todos contaminados. Em vez de uma pessoa em tratamento isolado, haverá 15 doentes, contaminando professor e levando até para outras escolas", iniciou.
Para a jurista, a imunização é a única forma de permitir o retorno em segurança. "Seria o ideal para não perder o controle da contaminação. Uma criança contaminada pode contaminar 15 famílias, então acho que é inconsequente voltar agora, deveria esperar a vacina, que deve chegar no início do ano que vem. Não seria difícil esperar um pouco mais. E nós não queremos celebrar a morte de crianças. Não é pouco que uma só morra por conta disso, queremos todos vivos. Nós investimos na educação para eles terem um futuro", destacou.

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PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR

Após quase sete meses de suspensão em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais vão ser retomadas a partir do mês de outubro no Espírito Santo. O fim das restrições foi anunciado na tarde desta sexta-feira (25) pelo governador Renato Casagrande.
A decisão foi pautada, segundo o governador, a partir das informações da matriz de risco do Estado. Ela produz o mapa de risco com a classificação de cada município. Ela continua sendo a nossa orientação técnica para ter as atividades nas escolas retomadas. Se a gente melhora e reduz o risco, a gente aumenta a possibilidade de atividade econômica e social. Se pioramos o risco, restringimos. A atividade nas escolas não foge a essa regra, disse.
Ele destacou ainda que, nas situações em que o município piorar a sua classificação de risco, haverá novas restrições. O número de pessoas registradas hoje que perderam a vida é um número grande. Nos cabe observar amanhã, depois, e na próxima semana", assinalou. Confira abaixo como será a retomada das atividades nas escolas.

QUEM VOLTA ÀS AULAS

A proibição de aulas presenciais no Estado está suspensa a partir do próximo dia 5 de outubro nos 75 municípios que apresentam risco baixo no 24º Mapa de Risco do Espírito Santo.
As aulas só não poderão ser retomadas em três cidades que ainda apresentam o chamado risco moderado. São elas: Montanha, Piúma e São José do Calçado. Localidades, segundo o governador Renato Casagrande, que continuarão com atividades remotas. Tanto as escolas municipais, como as escolas do Estado e as particulares, continuarão com atividades remotas. Se migrarem para o risco baixo, poderemos adotar as atividades presenciais".

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