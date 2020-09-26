Pais criticam volta às aulas no ES por medo de filhos pegarem Covid-19

Volta às aulas presenciais está prevista para outubro no ES Crédito: @jcomp/Freepik

De acordo com a advogada e secretária jurídica da associação, Eliza Thomaz de Oliveira, o retorno presencial às aulas deveria acontecer apenas em 2021, quando já houvesse vacina contra a Covid-19 . "Acho que as aulas deveriam voltar no ano que vem. Este ano já está perdido, ninguém vai aprender em 2 meses o que deixou de ser lecionado em 10. Além do mais, não há imunização. Uma criança contaminada, espirra e logo serão todos contaminados. Em vez de uma pessoa em tratamento isolado, haverá 15 doentes, contaminando professor e levando até para outras escolas", iniciou.

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Para a jurista, a imunização é a única forma de permitir o retorno em segurança. "Seria o ideal para não perder o controle da contaminação. Uma criança contaminada pode contaminar 15 famílias, então acho que é inconsequente voltar agora, deveria esperar a vacina, que deve chegar no início do ano que vem. Não seria difícil esperar um pouco mais. E nós não queremos celebrar a morte de crianças. Não é pouco que uma só morra por conta disso, queremos todos vivos. Nós investimos na educação para eles terem um futuro", destacou.

PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR

Após quase sete meses de suspensão em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais vão ser retomadas a partir do mês de outubro no Espírito Santo. O fim das restrições foi anunciado na tarde desta sexta-feira (25) pelo governador Renato Casagrande

A decisão foi pautada, segundo o governador, a partir das informações da matriz de risco do Estado. Ela produz o mapa de risco com a classificação de cada município. Ela continua sendo a nossa orientação técnica para ter as atividades nas escolas retomadas. Se a gente melhora e reduz o risco, a gente aumenta a possibilidade de atividade econômica e social. Se pioramos o risco, restringimos. A atividade nas escolas não foge a essa regra, disse.

Ele destacou ainda que, nas situações em que o município piorar a sua classificação de risco, haverá novas restrições. O número de pessoas registradas hoje que perderam a vida é um número grande. Nos cabe observar amanhã, depois, e na próxima semana", assinalou. Confira abaixo como será a retomada das atividades nas escolas.

QUEM VOLTA ÀS AULAS

A proibição de aulas presenciais no Estado está suspensa a partir do próximo dia 5 de outubro nos 75 municípios que apresentam risco baixo no 24º Mapa de Risco do Espírito Santo.