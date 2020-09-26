Volta às aulas presenciais está autorizada a partir de outubro no ES Crédito: Divulgação/Sedu

Your browser does not support the audio element. Professores querem ir à Justiça contra volta às aulas presenciais no ES

De acordo com o presidente do Sindiupes, Gean Nunes, a decisão tomada pelo governo pegou a categoria estadual e municipal de surpresa. "Fizemos várias reuniões com o governo do Estado e nos surpreendeu a fala dele ontem. Não havia nenhum diálogo neste sentido, a pandemia ainda faz muitas vítimas no ES, é preocupante. A categoria do magistério está muito preocupada, temos vários profissionais com comorbidades", iniciou.

Para Nunes, não se trata de querer escolas fechadas, mas de garantir a saúde em primeiro lugar. "Tudo isso deixa a gente muito triste, não é desejo do professor querer a escola fechada. Quando isso tudo passar, teremos um grande trabalho de convencer a juventude a voltar para a escola. Pedir para estar fechada agora, é algo muito árduo, mas que nós temos que fazer porque o momento exige. Não é normal todos os dias morrerem essa quantidade de pessoas. Lamentavelmente o Brasil não fez o dever de casa correto. Estamos juntos com outras entidades pedindo informações sobre que escolas têm condições de funcionar, sobre como será feito o processo", concluiu.

O posicionamento do sindicato considerou que a retomada, a partir do dia 13 do próximo mês, seria "irresponsável", uma vez que a pandemia do novo coronavírus não chegou ao fim e que nem todas as escolas contam com estrutura adequada a implementar medidas que impeçam a contaminação pela Covid-19.

Confira na íntegra a nota:

"Em todo esse período da pandemia do coronavírus, o Sindiupes manifestou-se em defesa da vida e contra o retorno às aulas presenciais, fazendo a luta e a resistência contra diversas tentativas precipitadas de retomada das aulas presenciais no Estado.

Nas últimas semanas, o Sindiupes, através de sua Diretoria Colegiada, teve várias reuniões com a equipe do governo estadual, inclusive duas reuniões com o secretário de Educação, secretário de Saúde e secretário de Governo, sendo a última ocorrida no dia 23 de setembro (quarta-feira), reafirmando a posição da entidade e da categoria contrária à volta às aulas em meio à pandemia.

Lamentavelmente, nesta sexta-feira (25), o governo do Estado anunciou a decisão de retomar as aulas presenciais em outubro, com base nas orientações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

O retorno ocorrerá a partir de 13 de outubro, iniciando-se pelo Ensino Médio, com turmas alternadas e com, no máximo, 50% dos alunos. O retorno será concluído em seis semanas atingindo todos os demais níveis, mas sem obrigatoriedade para o aluno.

A Diretoria Colegiada do Sindiupes considera irresponsável essa decisão do governo estadual uma vez que a pandemia ainda não acabou nem existe qualquer garantia de segurança sanitária, haja vista que boa parte das escolas não possui estrutura para impedir a contaminação pelo coronavírus, o que colocará em risco a vida de milhares de trabalhadores/as e estudantes.

Nesse sentido, o Sindiupes está avaliando junto ao seu Departamento Jurídico todas as providências cabíveis para impedir este retorno às aulas presenciais, e garantir o direito à vida de nossos/nossas trabalhadores/as em Educação, estudantes e toda a comunidade escolar".

PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR

Após quase sete meses de suspensão em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais vão ser retomadas a partir do mês de outubro no Espírito Santo. O fim das restrições foi anunciado na tarde desta sexta-feira (25) pelo governador Renato Casagrande.

A decisão foi pautada, segundo o governador, a partir das informações da matriz de risco do Estado. Ela produz o mapa de risco com a classificação de cada município. Ela continua sendo a nossa orientação técnica para ter as atividades nas escolas retomadas. Se a gente melhora e reduz o risco, a gente aumenta a possibilidade de atividade econômica e social. Se pioramos o risco, restringimos. A atividade nas escolas não foge a essa regra, disse

Ele destacou ainda que, nas situações em que o município piorar a sua classificação de risco, haverá novas restrições. O número de pessoas registradas hoje que perderam a vida é um número grande. Nos cabe observar amanhã, depois, e na próxima semana", assinalou. Confira abaixo como será a retomada das atividades nas escolas.

QUEM VOLTA ÀS AULAS

A proibição de aulas presenciais no Estado está suspensa a partir do próximo dia 5 de outubro nos 75 municípios que apresentam risco baixo no 24º Mapa de Risco do Espírito Santo.