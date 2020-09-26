Atividades presenciais para ensino infantil devem ser autorizadas com pequenos grupos Crédito: Freepik

Your browser does not support the audio element. Ensino Infantil no ES - protocolo de volta às aulas perto de sair

O governador do Estado, Renato Casagrande , anunciou nesta sexta-feira (25) que foram retiradas as restrições para o retorno das aulas presenciais para a rede municipal, o ensino privado e a rede estadual. Em relação à educação infantil, Casagrande afirmou que haverá a publicação de um protocolo na terça-feira (29), que deverá ser seguido por municípios e rede privada, para que sejam autorizadas as atividades presenciais.

O retorno, segundo o secretário da Educação, Vitor de Angelo, será permitido desde que com atendimento individual ou em pequenos grupos, dentro do que estabelecerá o protocolo sanitário para esta etapa de ensino. As regras serão publicadas no Diário Oficial do Estado na próxima semana.

A decisão, segundo o chefe do Executivo Estadual, foi tomada considerando a Matriz de Risco.

"Ela produz o Mapa de Risco com a classificação de cada município. Estamos tratando dos municípios em risco baixo, com a cor verde. Estes municípios têm essa autorização. Se o município migrar para o risco moderado ou alto, só terá a autorização de funcionar através de atividades remotas. A Matriz de Risco continua sendo a nossa orientação técnica para ter atividades nas escolas retomadas", disse Casagrande.

CONFIRA AS DATAS

Rede Municipal (a partir do dia 13/10): municípios que quiserem retornar com as atividades, Ensino Fundamental I e II;



(a partir do dia 13/10): municípios que quiserem retornar com as atividades, Ensino Fundamental I e II; Ensino Privado (a partir de 05/10): Ensino Fundamental I, II e o Ensino Médio;



(a partir de 05/10): Ensino Fundamental I, II e o Ensino Médio; Rede Estadual (a partir de 13/10): Ensino Médio;



(a partir de 13/10): Ensino Médio; Educação Infantil (a partir do dia 05/10): Protocolo com detalhes será publicado na próxima terça-feira (29).



PORTARIA PARA VOLTA ÀS AULAS

A Gazeta traz o documento na íntegra e também a lista dos principais pontos entre as normas estabelecidas. As medidas administrativas e sanitárias foram definidas em conjunto pelas secretarias de Estado da Saúde (Sesa) e da Educação (Sedu) e As regras a serem seguidas, segundo afirmou o governador Renato Casagrande, são as que foram divulgadas em agosto deste ano.traz o documento na íntegra e também a lista dos principais pontos entre as normas estabelecidas. As medidas administrativas e sanitárias foram definidas em conjunto pelas secretarias de Estado da Saúde (Sesa) e da Educação (Sedu) e constam na Portaria Conjunta Sedu/Sesa Nº 01-R

Entre os pontos do documento, estão as regras e orientações em todas as áreas do ambiente estudantil. Desde o transporte escolar, passando pelo distanciamento dos alunos, cuidados de higiene pessoal, dos ambientes e alimentos, ações em casos de suspeita ou confirmação de Covid-19, grupos de risco e ainda monitoramento e obrigações de cada instituição.

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