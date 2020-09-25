ES pode contratar professores para substituir os que têm comorbidades

De acordo o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, foi feita uma pesquisa que identificou cerca de 1 mil professores da rede estadual que estão no grupo de risco. "Foi um processo autodeclaratório, então entendo que pode não ter havido a declaração por parte de todos os professores. Quem respondeu indicando que tinha comorbidade precisa trazer seus laudos, seguindo uma determinação da área de recursos do humanos do governo", disse.