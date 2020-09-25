ES pode contratar professores para substituir os que têm comorbidades

Com a volta às aulas presenciais marcadas para outubro na rede estadual de ensino, o governo do Espírito Santo estuda a possibilidade de contratar professores para substituir aqueles docentes que têm comorbidades e, assim, estão dentro do grupo de risco da Covid-19. A alternativa foi divulgada nesta sexta-feira (25) na coletiva de imprensa virtual que anunciou a reabertura das escolas.
De acordo o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, foi feita uma pesquisa que identificou cerca de 1 mil professores da rede estadual que estão no grupo de risco. "Foi um processo autodeclaratório, então entendo que pode não ter havido a declaração por parte de todos os professores. Quem respondeu indicando que tinha comorbidade precisa trazer seus laudos, seguindo uma determinação da área de recursos do humanos do governo", disse.
Nem todos serão substituídos. De Angelo explicou que serão analisadas situações em que é possível que estes professores realizem o trabalho na escola de forma remota, como já acontece agora. A definição vai depender da particularidade de cada escola e da modalidade de ensino ofertada.
"Existe a possibilidade de nós contratarmos professores para substituirmos presencialmente estes docentes que continuarão trabalhando apenas remotamente por causa da sua comorbidade ou de o trabalho a ser realizado na escola ser exercido por este mesmo professor, remotamente, tal como ocorre até o presente momento. Essa avaliação, se será um ou outro, vai ser uma análise praticamente escola a escola "
Na entrevista, o governador Renato Casagrande ainda lembrou outras ferramentas, além da possível contratação, para proteção de professores e alunos. "Estamos tomando todas as medidas para professores e alunos poderem voltar, como o censo, os EPIs, divisão de turmas e sistema híbrido com opção por atividades remotas. Então estamos com toda a segurança científica e técnica para podermos dar esse passo que estamos dando."
CALENDÁRIO
- Dia 5 de outubro
- Escolas privadas podem retornar com Ensino Fundamental I, II e o Ensino Médio
- Educação Infantil (incluindo creches) - Mas devem seguir protocolo com medidas sanitárias que será publicado na próxima terça-feira (29)
- Dia 13 de outubro
- Rede municipal - A critério do gestor municipal, podem retornar com as atividades, Ensino Fundamental I e II
- Rede Estadual: Retorna com Ensino Médio e, posteriormente, a cada 15 dias, com Ensino Fundamental II e o I