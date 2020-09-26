Grande Vitória: municípios devem decidir sobre volta às aulas nos próximos dias

Alunos em escola municipal de Vila Velha: as aulas presenciais podem voltar em outubro Crédito: Fabrício Lima/ Prefeitura de Vila Velha

O fim das restrições adotadas para evitar o contágio do novo coronavírus foi anunciado pelo governador Renato Casagrande (PSB) . A decisão foi pautada, segundo ele, a partir das informações da matriz de risco do Estado.

Ela continua sendo a nossa orientação técnica para ter as atividades nas escolas retomadas. Se a gente melhora e reduz o risco, a gente aumenta a possibilidade de atividade econômica e social. Se pioramos o risco, restringimos, disse.

Por nota, a Prefeitura da Serra informou que vai acompanhar o cenário epidemiológico para avaliar a possibilidade de um retorno seguro para estudantes e profissionais das unidades de ensino. O Executivo municipal destacou que a decisão sobre a volta será tomada em diálogo com a comunidade local e com a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo (Undime-ES).

A Secretaria de Educação da Serra (Sedu) já elaborou um protocolo de volta às aulas com a disponibilização de álcool em gel em todas as salas, uso obrigatório de máscara de proteção, limpeza e desinfecção de todos os espaços de trabalho. A Sedu também realiza formação dos profissionais para se adaptarem a esse momento de pandemia, informa o documento.

Já a Secretaria Municipal de Educação de Vitória informou que, diante do anúncio de volta às aulas presenciais pelo governo do Estado vai avaliar, nos próximos dias, junto com a comunidade escolar, por meio dos Conselhos de Escola, a perspectiva de volta às atividades presenciais, considerando todo o processo de decisão, pautado na gestão democrática e compartilhada.

Prefeitura de Vila Velha , por meio da Secretaria Municipal de Educação, explicou que estará, na próxima semana, em diálogo com todos os segmentos da comunidade escolar (diretores, pais, professores, conselhos e entidades) para avaliar a melhor e mais segura decisão a ser tomada.

O secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar, disse que o município não tomou decisão sobre retorno presencial ainda em 2020. Segundo o titular da pasta da Educação, nos próximos 10 dias será consolidada uma pesquisa com os profissionais da educação e com os pais. O objetivo é decidir quanto ao retorno presencial das atividades.

Independentemente de qualquer decisão, todas as medidas sanitárias como compra de equipamentos de proteção Individual (EPI's), material de limpeza, reforço das equipes de limpeza das escolas, etc, estão sendo realizadas, destaca.

O município explica que, em caso de retorno, mesmo em meio à pandemia e independentemente de quando ocorrer, haverá um retorno gradual, com intervalos de 15 dias entre uma etapa e outra, iniciando pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e terminando com a Educação Infantil.

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) esclarece, também, que o Conselho Municipal de Educação já validou o calendário e as aulas remotas no município, e que o período letivo passou a ser bianual, ou seja, a consolidação dos conteúdos curriculares se dará até o final de 2021, ressalta.

UNDIME

O Presidente da Undime-ES, Vilmar Lugão de Britto, disse que soube das datas de retorno durante o anúncio do governador Renato Casagrande realizado na tarde desta sexta-feira (25). O assunto será discutido pela entidade na próxima segunda-feira (28).