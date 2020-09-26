AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Atividades presenciais

Grande Vitória: municípios devem decidir sobre volta às aulas nos próximos dias

Nesta sexta-feira (25), o governo do Estado autorizou a retomada das aulas presenciais. No entanto, decisão de retomar ou não atividades fica a cargo de cada cidade. Prefeituras de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha devem ter decisão nos próximos dias

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 22:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 22:54
Alunos em escola municipal de Vila Velha: as aulas presenciais seguem suspensas
Alunos em escola municipal de Vila Velha: as aulas presenciais podem voltar em outubro Crédito: Fabrício Lima/ Prefeitura de Vila Velha
A volta às aulas presenciais nas escolas da rede municipal da Grande Vitória será decidida com diálogo entre representantes das prefeituras, Conselhos Municipais de Educação, diretores, professores e pais de alunos nos próximos dias. Nesta sexta-feira (25), o governo do Estado autorizou o retorno das atividades a partir do mês de outubro.
O fim das restrições adotadas para evitar o contágio do novo coronavírus foi anunciado pelo governador Renato Casagrande (PSB). A decisão foi pautada, segundo ele, a partir das informações da matriz de risco do Estado. 
Ela continua sendo a nossa orientação técnica para ter as atividades nas escolas retomadas. Se a gente melhora e reduz o risco, a gente aumenta a possibilidade de atividade econômica e social. Se pioramos o risco, restringimos, disse.

Veja Também

Aulas presenciais estão autorizadas no Espírito Santo a partir de 5 outubro

Por nota, a Prefeitura da Serra informou que vai acompanhar o cenário epidemiológico para avaliar a possibilidade de um retorno seguro para estudantes e profissionais das unidades de ensino. O Executivo municipal destacou que a decisão sobre a volta será tomada em diálogo com a comunidade local e com a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo (Undime-ES).
A Secretaria de Educação da Serra (Sedu) já elaborou um protocolo de volta às aulas com a disponibilização de álcool em gel em todas as salas, uso obrigatório de máscara de proteção, limpeza e desinfecção de todos os espaços de trabalho. A Sedu também realiza formação dos profissionais para se adaptarem a esse momento de pandemia, informa o documento.
Já a Secretaria Municipal de Educação de Vitória informou que, diante do anúncio de volta às aulas presenciais pelo governo do Estado vai avaliar, nos próximos dias, junto com a comunidade escolar, por meio dos Conselhos de Escola, a perspectiva de volta às atividades presenciais, considerando todo o processo de decisão, pautado na gestão democrática e compartilhada.

Veja Também

Professores querem ir à Justiça contra volta às aulas presenciais no ES

Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Educação, explicou que estará, na próxima semana, em diálogo com todos os segmentos da comunidade escolar (diretores, pais, professores, conselhos e entidades) para avaliar a melhor e mais segura decisão a ser tomada.
O secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar, disse que o município não tomou decisão sobre retorno presencial ainda em 2020. Segundo o titular da pasta da Educação, nos próximos 10 dias será consolidada uma pesquisa com os profissionais da educação e com os pais. O objetivo é decidir quanto ao retorno presencial das atividades.
Independentemente de qualquer decisão, todas as medidas sanitárias como compra de equipamentos de proteção Individual (EPI's), material de limpeza, reforço das equipes de limpeza das escolas, etc, estão sendo realizadas, destaca.
O município explica que, em caso de retorno, mesmo em meio à pandemia e independentemente de quando ocorrer, haverá um retorno gradual, com intervalos de 15 dias entre uma etapa e outra, iniciando pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e terminando com a Educação Infantil.
A Secretaria Municipal de Educação (Seme) esclarece, também, que o Conselho Municipal de Educação já validou o calendário e as aulas remotas no município, e que o período letivo passou a ser bianual, ou seja, a consolidação dos conteúdos curriculares se dará até o final de 2021, ressalta.

UNDIME

O Presidente da Undime-ES, Vilmar Lugão de Britto, disse que soube das datas de retorno durante o anúncio do governador Renato Casagrande realizado na tarde desta sexta-feira (25). O assunto será discutido pela entidade na próxima segunda-feira (28).
"Nós tomamos conhecimento dessa data no pronunciamento. Estamos em processo de discussão desse tema e na próxima semana vamos promover um encontro, de forma virtual, para tratar o retorno no campo municipal", finaliza.

LEIA MAIS SOBRE A VOLTA ÀS AULAS

Ensino Infantil no ES: protocolo de volta às aulas perto de sair

ES pode contratar professores para substituir os que têm comorbidades

Maioria das escolas particulares do ES está preparada para reabrir dia 5, diz Sinepe

Com volta às aulas, ônibus do Transcol voltam a rodar com 100% da frota

Confira portaria do governo com as regras para a volta às aulas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/07/2026
Editais e Avisos - 15/07/2026
Senador capixaba refez comunicado sobre reunião de articulação política com o PL
Após PL negar acordo, Do Val diz que reunião apenas discutiu cenários para 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados