Grande Vitória: municípios devem decidir sobre volta às aulas nos próximos dias

A volta às aulas presenciais nas escolas da rede municipal da Grande Vitória será decidida com diálogo entre representantes das prefeituras, Conselhos Municipais de Educação, diretores, professores e pais de alunos nos próximos dias. Nesta sexta-feira (25), o governo do Estado autorizou o retorno das atividades a partir do mês de outubro.
O fim das restrições adotadas para evitar o contágio do novo coronavírus foi anunciado pelo governador Renato Casagrande (PSB). A decisão foi pautada, segundo ele, a partir das informações da matriz de risco do Estado.
Ela continua sendo a nossa orientação técnica para ter as atividades nas escolas retomadas. Se a gente melhora e reduz o risco, a gente aumenta a possibilidade de atividade econômica e social. Se pioramos o risco, restringimos, disse.
Por nota, a Prefeitura da Serra informou que vai acompanhar o cenário epidemiológico para avaliar a possibilidade de um retorno seguro para estudantes e profissionais das unidades de ensino. O Executivo municipal destacou que a decisão sobre a volta será tomada em diálogo com a comunidade local e com a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo (Undime-ES).
A Secretaria de Educação da Serra (Sedu) já elaborou um protocolo de volta às aulas com a disponibilização de álcool em gel em todas as salas, uso obrigatório de máscara de proteção, limpeza e desinfecção de todos os espaços de trabalho. A Sedu também realiza formação dos profissionais para se adaptarem a esse momento de pandemia, informa o documento.
Já a Secretaria Municipal de Educação de Vitória informou que, diante do anúncio de volta às aulas presenciais pelo governo do Estado vai avaliar, nos próximos dias, junto com a comunidade escolar, por meio dos Conselhos de Escola, a perspectiva de volta às atividades presenciais, considerando todo o processo de decisão, pautado na gestão democrática e compartilhada.
A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Educação, explicou que estará, na próxima semana, em diálogo com todos os segmentos da comunidade escolar (diretores, pais, professores, conselhos e entidades) para avaliar a melhor e mais segura decisão a ser tomada.
O secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar, disse que o município não tomou decisão sobre retorno presencial ainda em 2020. Segundo o titular da pasta da Educação, nos próximos 10 dias será consolidada uma pesquisa com os profissionais da educação e com os pais. O objetivo é decidir quanto ao retorno presencial das atividades.
Independentemente de qualquer decisão, todas as medidas sanitárias como compra de equipamentos de proteção Individual (EPI's), material de limpeza, reforço das equipes de limpeza das escolas, etc, estão sendo realizadas, destaca.
O município explica que, em caso de retorno, mesmo em meio à pandemia e independentemente de quando ocorrer, haverá um retorno gradual, com intervalos de 15 dias entre uma etapa e outra, iniciando pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e terminando com a Educação Infantil.
A Secretaria Municipal de Educação (Seme) esclarece, também, que o Conselho Municipal de Educação já validou o calendário e as aulas remotas no município, e que o período letivo passou a ser bianual, ou seja, a consolidação dos conteúdos curriculares se dará até o final de 2021, ressalta.
UNDIME
O Presidente da Undime-ES, Vilmar Lugão de Britto, disse que soube das datas de retorno durante o anúncio do governador Renato Casagrande realizado na tarde desta sexta-feira (25). O assunto será discutido pela entidade na próxima segunda-feira (28).
"Nós tomamos conhecimento dessa data no pronunciamento. Estamos em processo de discussão desse tema e na próxima semana vamos promover um encontro, de forma virtual, para tratar o retorno no campo municipal", finaliza.