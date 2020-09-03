Vereadores de Vitória derrubam exigência de ponto eletrônico para professores

Câmara de Vereadores de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Os vereadores de Vitória derrubaram, nesta terça-feira (01), o veto do prefeito Luciano Rezende ao projeto que proibia o uso de ponto eletrônico para professores nas escolas do município. No mesmo dia eles ainda aprovaram outro projeto que amplia o benefício para outros servidores das escolas.

O projeto de lei, assinado pelos vereadores Roberto Martins, Cleber Felix, Mazinho dos Anjos, Davi Esmael, justificou a medida destacando que, em sua grande maioria, os professores possuem mais de um vínculo empregatício. Desse modo, a instituição do ponto eletrônico é prejudicial aos profissionais que já possuem tempo exíguo para se locomoverem de uma escola para outra.

Aprovado no final do ano passado, o projeto de lei foi vetado pelo município. Segundo o vereador Luiz Emanuel (Cidadania), o motivo do veto seria a existência de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) , que exigiria a adoção do ponto eletrônico.

O vereador Mazinho dos Anjos (PSD), refuta a informação, afirmando tratar-se de uma Notificação Recomendatória,que estaria superada com a aprovação de uma lei pela Câmara. O que extingue a obrigatoriedade de se seguir essa recomendação, disse.