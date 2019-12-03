Câmara de Vitória aprova aumento do piso salarial de professores

03/012/2019 Vereador Roberto Martins é o autor do projeto de emenda para aumento do salário de professores de Vitória

Por meio de nota, a Prefeitura de Vitória informou que todo projeto aprovado pela Câmara é enviado formalmente à Prefeitura para estudo técnico. Somente após essa análise é que a Prefeitura pode avaliar as ações a serem implementadas.