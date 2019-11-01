Prefeituras pagarão extra para professores e servidores na Grande Vitória

O reajuste na Serra, de 5%, começou a ser pago em julho para mais de 11 mil funcionários ativos e inativos. Em Vila Velha, os mesmos 5% foram oferecidos em maio, com retroativo a março para o magistério. No mesmo período, o município canela-verde aumentou em 50% o auxílio-alimentação, que agora é de R$ 150 por mês.