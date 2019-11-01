As prefeituras da Grande Vitória já anunciaram e pagaram reajustes de 4% ou 5% aos seus servidores este ano - percentuais maiores que o anunciado pelo governador Renato Casagrande (PSB) para os funcionários públicos do Executivo estadual, de 3,29%. Além dos incrementos salariais, servidores de Serra e Vila Velha ainda terão extras neste resto de ano.
Prefeituras pagarão extra para professores e servidores na Grande Vitória
O prefeito Audifax Barcelos (Rede) vai pagar, em dezembro, R$ 100 a mais no vale-alimentação, que hoje é de R$ 300. E a partir de janeiro, o benefício, pago a cerca de 9,4 mil servidores da ativa, vai saltar para o valor fixo de R$ 350.
Já Max Filho (PSDB) tem pela frente mais duas parcelas de R$ 700 referentes a um abono que começou a ser pago em outubro. O extra, porém, está sendo concedido apenas aos professores da rede municipal. No total, serão R$ 2,1 mil de extra a esses profissionais.
REAJUSTES
O reajuste na Serra, de 5%, começou a ser pago em julho para mais de 11 mil funcionários ativos e inativos. Em Vila Velha, os mesmos 5% foram oferecidos em maio, com retroativo a março para o magistério. No mesmo período, o município canela-verde aumentou em 50% o auxílio-alimentação, que agora é de R$ 150 por mês.
Vitória e Cariacica não têm abonos previstos, mas já anunciaram os reajustes aos servidores meses atrás. Na Capital, o incremento foi de 4%. Em Cariacica, de 4,05%. Esses aumentos foram lineares. Cariacica prevê outro reajuste em 2020. Vitória diz que pagará mais "assim que as finanças permitirem".