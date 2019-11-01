Presidente Kennedy dá aumento de 13% no tíquete e extra de R$ 1,1 mil

Além do acréscimo, os funcionários públicos ainda terão um extra de R$ 1,1 mil. É que, em dezembro, o tíquete será "turbinado". No último mês, os servidores receberão tíquete-alimentação de R$ 2,2 mil.

A administração não detalhou o impacto dos incrementos. De acordo com o Portal da Transparência de Kennedy, a administração tem 1,2 mil servidores, entre efetivos e comissionados. Em média, o rendimento de cada um é de R$ 2,3 mil.