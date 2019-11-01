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Fim de ano

Presidente Kennedy dá aumento de 13% no tíquete e extra de R$ 1,1 mil

O prefeito interino de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão (PSD), anunciou o incremento no benefício na quarta-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 18:29

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 18:29

Dorlei Fontão (PSD) é o prefeito interino de Presidente Kennedy Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo
A Prefeitura de Presidente Kennedy anunciou, na última quarta-feira (30), um reajuste de 13% no tíquete-alimentação dos servidores municipais. O benefício, a partir de novembro, passará de R$ 900 para R$ 1.020. O anúncio foi feito pelo prefeito interino, Dorlei Fontão (PSD).
Além do acréscimo, os funcionários públicos ainda terão um extra de R$ 1,1 mil. É que, em dezembro, o tíquete será "turbinado". No último mês, os servidores receberão tíquete-alimentação de R$ 2,2 mil.

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A administração não detalhou o impacto dos incrementos. De acordo com o Portal da Transparência de Kennedy, a administração tem 1,2 mil servidores, entre efetivos e comissionados. Em média, o rendimento de cada um é de R$ 2,3 mil.
Dorlei Fontão é prefeito interino da cidade. Ele assumiu o posto que era de Amanda Quinta, alvo da primeira fase da Operação Rubi, do Ministério Público Estadual (MPES). Ela ficou presa por mais de quatro meses, foi beneficiada por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas segue afastada.
A operação apura um esquema de direcionamento e superfaturamento de contratos em troca de propinas para agentes públicos. A primeira fase foi focada em ações praticadas em Presidente Kennedy. A segunda concentrou alvos em Piúma

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