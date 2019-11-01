Presidente Kennedy dá aumento de 13% no tíquete e extra de R$ 1,1 mil

A Prefeitura de Presidente Kennedy anunciou, na última quarta-feira (30), um reajuste de 13% no tíquete-alimentação dos servidores municipais. O benefício, a partir de novembro, passará de R$ 900 para R$ 1.020. O anúncio foi feito pelo prefeito interino, Dorlei Fontão (PSD).
Além do acréscimo, os funcionários públicos ainda terão um extra de R$ 1,1 mil. É que, em dezembro, o tíquete será "turbinado". No último mês, os servidores receberão tíquete-alimentação de R$ 2,2 mil.
A administração não detalhou o impacto dos incrementos. De acordo com o Portal da Transparência de Kennedy, a administração tem 1,2 mil servidores, entre efetivos e comissionados. Em média, o rendimento de cada um é de R$ 2,3 mil.
Dorlei Fontão é prefeito interino da cidade. Ele assumiu o posto que era de Amanda Quinta, alvo da primeira fase da Operação Rubi, do Ministério Público Estadual (MPES). Ela ficou presa por mais de quatro meses, foi beneficiada por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas segue afastada.
A operação apura um esquema de direcionamento e superfaturamento de contratos em troca de propinas para agentes públicos. A primeira fase foi focada em ações praticadas em Presidente Kennedy. A segunda concentrou alvos em Piúma.