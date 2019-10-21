Operação Rubi: entenda as ações do Ministério Público no Litoral Sul do ES

No radar dos investigadores também estão empresas de transporte público, mas o foco até agora foi a prestação de serviços de limpeza nos municípios. Há indícios de irregularidades nos serviços de recolhimento de lixo e varrição de ruas nas cidades.

Quando a primeira fase foi deflagrada, o MPES informou a existência de suspeitas em contratos de Marataízes, Piúma, Jaguaré e Presidente Kennedy. Uma característica comum das quatro cidades é a verba proveniente de royalties e participação especiais. Todas estão entre as 13 que mais receberam recursos dessa natureza em 2018, segundo a revista Finanças dos Municípios Capixabas.