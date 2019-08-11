Empresário sacou R$ 90 mil antes de ir à casa da prefeita de Kennedy

Amanda Quinta foi presa nesta quarta-feira Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ministério Público Estadual (MPES), Cristiano Graça Souto, apontado como laranja de empresa acusada de distribuir propina em Presidente Kennedy, citou saque quase três vezes maior que o descoberto na casa da prefeita afastada, Amanda Quinta (sem partido). Em depoimento ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do, Cristiano Graça Souto, apontado como laranja de empresa acusada de distribuir propina em, citou saque quase três vezes maior que o descoberto na casa da prefeita afastada,(sem partido).

Operação Rubi, 8 de maio, empresários sacaram, segundo ele, aproximadamente R$ 90 mil. A quantia é maior que os R$ 33 mil apreendidos dentro da casa que Amanda divide com o companheiro José Augusto de Paiva. O dinheiro estava dentro de uma mochila levada por Marcelo Marcondes Soares, sócio verdadeiro da empresa. No mesmo dia da deflagração da primeira fase da, 8 de maio, empresários sacaram, segundo ele, aproximadamente R$ 90 mil. A quantia é maior que os. O dinheiro estava dentro de uma mochila levada por Marcelo Marcondes Soares, sócio verdadeiro da empresa.

Embora Cristiano aparecesse formalmente como sócio da empresa Limpeza Urbana Serviços LTDA, ele era o motorista da firma. No depoimento prestado em 31 de julho, ele disse que acompanhou Marcondes até agência bancária para efetuarem o saque do dinheiro. Às vezes, entrava na agência com o chefe. Em outras, não. Além do saque de R$ 90 mil, ele também disse lembrar da retirada bancária de R$ 50 mil em outra ocasião.

O Gazeta Online procurou o MPES para saber se os outros R$ 57 mil foram distribuídos como propina para outros membros da administração de Kennedy. O órgão confirmou que um dos depoentes falou em saque de R$ 90 mil "momentos antes de dirigir-se àquela residência para efetuar o pagamento", mas que parte das investigações da Rubi permanece sob sigilo.

A apuração do MPES apontou que Marcondes levava propina a José Augusto mensalmente para conseguir e manter o contrato de limpeza em Presidente Kennedy. No depoimento, Cristiano disse que Marcelo Marcondes ligava para pessoas próximas a José Augusto e perguntava pelo "chefe", referindo-se ao ex-secretário, citado como líder do esquema.

José Augusto é apontado como o responsável pelo rompimento de Amanda Quinta com o tio dela, o ex-prefeito Reginaldo Quinta (DEM). Apesar de ser apenas um integrante da administração, José Augusto é quem de fato exerce a liderança política e administrativa na cidade, como mostram a investigação e relatos dos kennedenses.

Marcondes deixou o presídio após fechar um acordo de colaboração premiada. Cristiano foi solto na última sexta-feira (9). A defesa de Marcelo Marcondes preferiu não fazer considerações. A de Amanda e José Augusto não foi localizada. O casal segue preso.

RELEMBRE O CASO

Investigação

investigações foram iniciadas pelo Ministério Público em 2017. A equipe diz ter colhido evidências contundentes de que os agentes políticos e servidores municipais recebiam propina de empresários dos ramos de limpeza pública e transporte coletivo. Asem 2017. A equipe diz ter colhido evidências contundentes de que os agentes políticos e servidores municipais recebiam propina de empresários dos ramos de limpeza pública e transporte coletivo.

Prisão