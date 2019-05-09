Agente do Gaeco deixa casa da prefeita de Presidente Kennedy com material apreendido na Operação Rubi Crédito: Geizy Gomes

Presidente Kennedy, Amanda Quinta (PSDB), e o prefeito de A prefeita de), e o prefeito de Marataízes , Robertino Batista ( PDT ) – conhecido como Tininho –, são acusados de envolvimento em esquemas de superfaturamento de contratos e pagamento de propina nas cidades que comandam, no Sul do Espírito Santo.

O conhecimento dos dois sobre as fraudes foi indicado pelo Ministério Público do Espírito Santo ( MPES ), em investigação feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ( Gaeco ). São investigados crimes como organização criminosa, fraude em licitações, lavagem de dinheiro, falsidade documental e corrupção ativa e passiva.

Your browser does not support the audio element. Operação Rubi, Prefeitos de Kennedy e Marataízes envolvidos em esquema

"Havia o recebimento de vantagens indevidas de agentes da cúpula da administração pública. Em Marataízes, segundo o noticiado, o próprio prefeito, pessoalmente (operava o esquema). A prefeita de Presidente Kennedy tinha plena ciência do acontecido e se omitia deliberadamente, o que a transformava em coautora, mas não praticava atos de execução", explicou promotor de Justiça Vitor Anhoque Cavalcanti, responsável pelas investigações.

presa em flagrante na noite de quarta-feira (8), após uma operação do Ministério Público Estadual interromper uma reunião do grupo criminoso e encontrar uma mochila com R$ 33 mil na casa da prefeita. A audiência de custódia de Amanda Quinta será realizada na sexta-feira, às 10h, no Tribunal de Justiça (TJES), em Vitória. A prefeita Amanda Quinta foina noite de quarta-feira (8), após uma operação do Ministério Público Estadual interromper uma reunião do grupo criminoso e encontrar uma. A audiência de custódia de Amanda Quinta será realizada na sexta-feira, às 10h, no Tribunal de Justiça (TJES), em Vitória.

O prefeito de Marataízes, Robertino Batista, chegou a ser preso na manhã desta quinta-feira (09), após uma arma ilegal ser encontrada na casa dele, mas o político pagou fiança e foi solto.

INVESTIGAÇÃO

O promotor Vitor Anhoque Cavalcanti, membro do Gaeco, afirmou que as possíveis fraudes nas duas prefeituras começaram a ser investigadas em 2017. A primeira parte da operação foi concentrada em contratos das prefeituras com a empresa Limpeza Urbana LTDA.

De acordo com valores disponíveis no site de cada prefeitura, os contratos da empresa em Presidente Kennedy somam uma quantia de aproximadamente R$ 14 milhões - de novembro de 2013 a setembro de 2019.

A cidade de Marataízes já firmou três contratos com a mesma empresa, o primeiro foi em 2013 e o mais recente termina no mês de julho, com valores perto de R$ 9 milhões. O valor do prejuízo causado pelas fraudes será divulgado após apurações do Tribunal de Contas do Espírito Santo.

COMPANHEIRO DA PREFEITA OPERAVA ESQUEMA

Em relação às fraudes em Presidente Kennedy, o promotor aponta o companheiro e chefe de gabinete da prefeita, José Augusto de Paiva, como responsável por operar o esquema de pagamento de propinas. O promotor também afirmou que a prefeita sabia das irregularidades.

vinham ao Espírito Santo uma vez por mês para fazer pagamentos de propina a José Augusto de Paiva. O Ministério Público afirma que os empresários Marcelo Marcondes e José Carlos Marcondes, donos da empresa de limpeza pública, saíam do Rio de Janeiro ea José Augusto de Paiva.

A operação de quarta-feira aconteceu no momento em que os investigadores monitoravam o terceiro encontro entre os membros do grupo. Na ocasião, Marcelo Marcondes levou uma mochila com R$ 33 mil até a casa da prefeita. O primeiro monitoramento foi em novembro do ano passado e o segundo no mês de abril.

"Nas três vezes nós comprovamos a mesma dinâmica de chegada do empresário do Rio de Janeiro, ele fazia esse pagamento pessoalmente. Ele se dirigia ao banco e imediatamente se dirigia à casa da prefeita", contou o promotor de justiça.

PREFEITO RECEBIA DINHEIRO EM MARATAÍZES

Enquanto indicam que a prefeita de Presidente Kennedy não recebia dinheiro diretamente, mas sabia do esquema de fraudes, os investigadores do Gaeco dizem que o próprio prefeito de Marataízes recebia dinheiro dos donos da empresa de limpeza pública.

O promotor Vitor Anhoque Cavalcanti afirmou que o Gaeco solicitou o afastamento do chefe do poder executivo da cidade, mas o pedido foi negado pela Justiça. No entanto, mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do prefeito, em busca de mais provas que comprovem a participação dele no esquema. No local foram encontrados R$ 16.450,00 em dinheiro. (O valor foi atualizado pelo Ministério Público do Estado em nota encaminhada às 20h30 desta quinta-feira. Em coletiva pela manhã, o valor informado foi de R$ 11 mil.)

SETE PESSOAS PRESAS

Os investigadores afirmam que foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária durante a operação e outras duas pessoas que já eram investigadas foram presas em flagrante. Os mandados de prisão, com duração de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco, foram para as seguintes pessoas:

1 José Augusto Paiva (companheiro da e suposto organizador do grupo criminoso)

2 Marcelo Marcondes (dono de empresa de limpeza, acusado de pagar propina)

3 José Carlos Marcondes (dono de empresa de limpeza, acusado de pagar propina)

4 Cristiano Graça Souto (motorista dos empresários e apontado como sócio laranja da empresa de limpeza)

5 Isaías Pacheco do Espírito Santo (contador da empresa de limpeza).

A prefeita Amanda Quinta foi presa em flagrante porque estava participando da reunião em que o dinheiro suspeito foi encontrado e era investigada por possível participação no esquema. Também estava na reunião o secretário de Assistência Social de Presidente Kennedy, Leandro Costa Rainha. Ele foi conduzido para prestar esclarecimentos à polícia e foi liberado. (Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, o Ministério Público do Estado informou que o secretário havia sido preso em flagrante. A informação foi corrigida à noite.)

Mesmo que seja liberada do sistema prisional, Amanda está afastada da prefeitura por 60 dias. Os secretários de Assistência Social e de Obras, Miguel Ângelo Lima Qualhano, também foram afastados de suas funções. Todos estão proibidos de ter acesso às dependências da prefeitura para não atrapalhar as investigações.

A reportagem ligou para a empresa Limpeza Urbana para pedir um posicionamento sobre as acusações feitas pelo Ministério Público. Uma funcionária informou que não tinha autorização para se pronunciar sobre o assunto e afirmou que a empresa deve se posicionar nesta sexta-feira (10).

OPERAÇÃO RUBI

Cidades investigadas: Presidente Kennedy, Marataízes, Piúma e Jaguaré

Início da investigação: Final de 2017

Motivo: Fraude em licitações com empresa de limpeza pública

Crimes investigados: organização criminosa, fraude em licitações, lavagem de dinheiro, falsidade documental e corrupção ativa e passiva

Valores dos contratos: Aproximadamente R$ 14 milhões em Presidente Kennedy e cerca de R$ 9 milhões em Marataízes

Como era o esquema: Dois empresários dono da empresa davam dinheiro para agentes públicos em troca de contratos com as prefeituras

Ex-funcionários ajudaram: A ex-funcionários da empresa de limpeza explicaram para os investigadores como a quadrilha operava

Em presidente Presidente Kennedy: dinheiro era recebido pelo companheiro e chefe de gabinete da prefeita Amanda Quinta, José Augusto Paiva. Reuniões aconteciam na casa da prefeita. Trinta policiais participaram de monitoramento da última reunião.

Em Marataízes: Investigadores afirmam que dinheiro eram entregue ao prefeito Robertino Batista (PDT)

Situação de Piúma e Jaguaré: Investigações estão no início e detalhes não foram revelados

Empresa de trasporte público: A operação também investiga irregularidades em empresa de transporte público em Presidente Kennedy, mas os possíveis problemas não foram divulgados