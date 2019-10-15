Prefeito anuncia abono de R$ 2,1 mil para professores de Vila Velha

Novidade foi anunciada na noite desta segunda-feira (14) em Assembleia Popular Crédito: Twitter | @MaxMauroFilho

O prefeito de Vila Velha, Max Mauro Filho (PSDB), revelou na noite desta segunda-feira (14) em sua conta do Twitter que vai enviar um Projeto de Lei para a Câmara dos Vereadores pedindo abono de R$ 2,1 mil para os professores locados na Secretaria Municipal de Educação (Semed); o anúncio foi feito em assembleia popular. No tweet, ele afirmou ainda que a intenção é de que o valor seja pago em três parcelas de R$ 700 — uma em outubro, uma novembro e outra em dezembro deste ano.

Your browser does not support the audio element. Prefeito anuncia abono de 2 mil e cem reais para professores de Vila Velha

Em breve conversa com a reportagem de A Gazeta, Max Filho afirmou que vai protocolar o pedido já nesta terça-feira (15). "Este abono, se aprovado pela Câmara, será pago com os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Certamente a Câmara dos Vereadores não vai negar essa iniciativa", disse.

Ele afirma que o valor parcelado é para não coincidir de uma alíquota maior do Imposto de Renda. "O abono será por vínculo, por contrato. Ou seja, se um professor tiver dois contratos na Prefeitura de Vila Velha, vai receber o abono duas vezes", finalizou.

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