Professores de Vitória não vão mais precisar usar ponto eletrônico

Professores reclamaram do ponto eletrônico que está sendo implantado em escolas municipais Crédito: Shutterstock

Um projeto de lei que proíbe o uso de ponto eletrônico para professores da rede municipal de Vitória foi aprovado nesta quinta-feira (26) pela Câmara Municipal. O ponto eletrônico, pelo qual é realizada a leitura biométrica da digital do servidor, já estava sendo testado em escolas da Capital.

A proposta aprovada havia sido apresentada pelos vereadores Roberto Martins, Cléber Felix, Mazinho dos Anjos e Davi Esmael após ouvirem reclamações de representantes da classe do magistério.

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"Essa foi um pedido da categoria porque os professores, em sua grande maioria, possuem mais de um vínculo empregatício. Desse modo, a instituição do ponto eletrônico é prejudicial aos profissionais que já possuem pouco tempo para se locomover de uma escola para outra", justificou Roberto Martins.