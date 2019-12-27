Professores de Vitória não vão mais precisar usar ponto eletrônico

Um projeto de lei que proíbe o uso de ponto eletrônico para professores da rede municipal de Vitória foi aprovado nesta quinta-feira (26) pela Câmara Municipal. O ponto eletrônico, pelo qual é realizada a leitura biométrica da digital do servidor, já estava sendo testado em escolas da Capital.
A proposta aprovada havia sido apresentada pelos vereadores Roberto Martins, Cléber Felix, Mazinho dos Anjos e Davi Esmael após ouvirem reclamações de representantes da classe do magistério.
"Essa foi um pedido da categoria porque os professores, em sua grande maioria, possuem mais de um vínculo empregatício. Desse modo, a instituição do ponto eletrônico é prejudicial aos profissionais que já possuem pouco tempo para se locomover de uma escola para outra", justificou Roberto Martins.
Por meio de nota, a Prefeitura de Vitória informou que todo projeto aprovado pela Câmara tramita depois nas secretarias afins e na Procuradoria Geral do Município (PGM) a fim de orientar sobre procedimentos a serem tomados pela administração municipal.