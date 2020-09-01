Aglomerações no ES: Não está escrito na testa se tem ou não Covid, alerta subsecretário

Denúncia de aglomeração na Rua da Lama Crédito: Reprodução / Internautas

Ele citou as pessoas, principalmente os jovens, que passaram a se aglomerar em bares, casas noturnas e praias, sem a utilização de máscaras e sem manter o distanciamento. De acordo com o subsecretário, ainda há pessoas ficando doentes e morrendo, o que indica que o novo coronavírus está em circulação.

"Ainda temos casos, temos transmissão, temos óbitos. Então, a doença ainda está circulando entre nós. Não está escrito na testa de ninguém se tem ou não tem Covid. Manter o distanciamento, utilizar máscara e manter a higienização das mãos é fundamental para não se contaminar e não contaminar a família  seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó ou aquele que você ama" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde

Apesar da Grande Vitória registrar uma redução de casos e mortes pela Covid-19, Reblin afirma que não há segurança para garantir que o desrespeito às regras não irá interferir nesse movimento.

Neste momento, ainda não temos a interferência sobre novos casos e óbitos. Mas, ainda não temos a segurança absoluta se não haverá interferência nos próximos dias. Portanto, manter essas regras de distanciamento e utilização de máscaras é fundamental, destacou.

Sobre mecanismos de proteção e a chamada imunidade de rebanho, o subsecretário destacou que não há estudos que comprovem essas possibilidades e que, por isso, o fundamental é se proteger.