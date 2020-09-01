Comprometimento pessoal vai determinar redução do risco da Covid-19 no ES

Moradores de Jardim da Penha denunciam baile clandestino na Rua da Lama na madrugada de domingo (30) Crédito: Reprodução / Internautas

A máscara, como emblema desta pandemia, carrega uma simbologia que pode ser aplicada ao comportamento que se espera das pessoas nesta fase da crise sanitária no Espírito Santo , na qual há tanta expectativa por mais flexibilização das atividades. Quando ficou evidente que o novo coronavírus seria o protagonista de 2020, o uso do acessório que acabou se tornando artigo de primeira necessidade ainda demorou a ser estimulado.

Mas, assim que o uso se disseminou, os especialistas passaram a mostrar que as máscaras não profissionais protegem quem a coloca no rosto se as demais naquele ambiente também a usarem. É o exemplo mais nítido de que o comportamento individual é o que leva a um resultado coletivo: se todos colocam a máscara, a circulação do vírus cai drasticamente, reduzindo o contágio. É interdependência pura e simples, como a própria vida em sociedade.

Em uma escala mais ampla, é isso o que se espera das relações sociais neste momento em que todos deverão aprender a conviver com o vírus. Enquanto se aguarda a vacina, o convívio em sociedade terá de se adaptar à nova realidade. Além do uso de máscara nas interações, o distanciamento de dois metros dos interlocutores deixou de ser uma mera precaução para ser uma transformação cultural, mesmo que tenha prazo de validade para ser superada.

O novo normal, expressão já tão desgastada, pode ser momentâneo, mas não pode ser descartado pelo incômodo que provoca. Não dá para continuar agindo como se ainda fosse janeiro de 2020.

A metodologia da matriz anterior avaliava também o isolamento social e população acima de 60 anos. Os tópicos deixaram de ser considerados e foram substituídos para criar um cenário em que a vida social comece a ser retomada de alguma forma, com a adoção permanente de cuidados.

"O mapa vai ficar verde, mas temos que ter muita cautela. A reversão de um passo errado pode ser custosa. Se errarmos, tem que errar para cima, melhor sobrar do que faltar cuidado. Mas tentamos fazer de forma equilibrada, não queremos fechar ou restringir tudo, temos que atender ao contexto. Então, o Estado avalia semanalmente, não faz promessas e cria expectativas que não pode cumprir. Temos que evitar decisões precipitadas e decisões em longo prazo, que podem demandar uma reversão depois."

A desconsideração do cidadão com a saúde pública é fatal, tanto no sentido do contágio quanto no do próprio avanço das flexibilizações. Se não houver responsabilidade civil, é a sociedade que acabará pagando o preço, com o prolongamento de medidas restritivas que já poderiam ter sido superadas se houvesse o comprometimento de cada um.