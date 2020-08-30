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Com a nova matriz de risco, veja o que pode funcionar no ES

Funcionamento de restaurantes, comércio, academias e outros depende da classificação de risco de cada município

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2020 às 15:48
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Bares podem funcionar? Academias podem abrir? O comércio de rua e os shoppings podem ficar aberto até que horário? A resposta para cada umas destas perguntas vai depender da classificação de risco de cada município.
Para ajudar você a entender o que pode e o que não pode na sua cidade, listamos abaixo o que prevê o decreto do Governo do Estado de acordo com a nova Matriz de Convivência com a pandemia, que entra em vigor nesta segunda-feira (31).

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CIDADES EM RISCO ALTO

Pelo último mapa de risco, divulgado neste sábado (29), apenas duas cidades aparecem classificadas como risco alto para contaminação do novo coronavírus: Piúma, no Sul, e São Mateus, no Norte. Nestas cidades, as atividades comerciais estão liberadas de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas. Nos municípios com até 70 mil habitantes, há possibilidade de abertura também aos sábados, das 9 às 15h. Contudo, o funcionamento só pode ocorrer ao longo de cinco dias e o comerciante deverá escolher se abre na segunda ou no final de semana.
Em Piúma e São Mateus, o funcionamento dos shoppings permanece restrito aos dias da semana, do meio-dia às 20h. Mas a praça de alimentação pode abrir também aos sábados, até as 18 horas. Já os restaurantes dessas cidades podem funcionar de segunda a sábado até às 18 horas. Bares ainda seguem proibidos de abrir.

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As academias, por sua vez, podem funcionar com esquema de agendamento de alunos. O limite é de cinco alunos por hora.

CIDADES EM RISCO MODERADO

Dos 78 municípios capixabas, 51  entre eles os da Grande Vitória  são considerados em risco moderado para transmissão do novo coronavírus: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
Nestas cidades, as lojas de rua e de centros comerciais podem ficar abertas de segunda a sexta das 10 às 16 horas, e  aos sábados das 9 às 15 horas.
Já os shoppings podem funcionar de segunda a sábado, do meio-dia às 20 horas. Os restaurantes da praça de alimentação têm funcionamento autorizado até as 18 horas. Antes proibidas, crianças menores de 12 anos já podem voltar a frequentar os shoppings. 
20º mapa de risco do Espírito Santo para a Covid-19
20º mapa de risco do Espírito Santo para a Covid-19 Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo
Os restaurantes estão liberados para funcionar todos os dias da semana, até as 18 horas. Já os bares continuam proibidos, a não ser aqueles que têm registro de bar e restaurante e consigam cumprir, entre outras orientações, distanciamento mínimo de dois metros entre as mesas para receber a clientela.
Já as academias, podem funcionar sem agendamento prévio de alunos. Atividades aeróbicas individuais, como esteira, bicicleta, simulador de escada e dança, estão liberadas, mas deve ser respeitado o distanciamento de quatro metros entre os usuários.
Parques estaduais e municipais também podem abrir nestas cidades para atividades de caminhada, corrida, trilha, ciclismo e exercícios individuais. Os usuários devem respeitar as regras de distanciamento social e o uso de máscaras.

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CIDADES EM RISCO BAIXO

Vinte e cinco cidades são classificadas como risco baixo para a transmissão da doença: Afonso Cláudio, Alegre, Alto Rio Novo, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Fundão, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, Jaguaré, João Neiva, Marilândia, Mimoso do Sul, Muqui, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São José do Calçado e Venda Nova do Imigrante.
Nestas cidades, onde o risco de contaminação é baixo, estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares, shoppings, parques e academias podem funcionar sem restrição de horário e dia da semana. Mas é preciso manter o uso de máscaras e o distanciamento entre as pessoas.

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A NOVA MATRIZ DE RISCO

Além da taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) destinados a pacientes infectados com o novo coronavírus no Estado, a nova matriz de risco considerada três indicadores municipais:
  • Média móvel de mortes nos últimos 14 dias;
  • Número de casos ativos nos últimos 28 dias;
  • Testagem por mil habitantes.
O objetivo da mudança é permitir a convivência com a pandemia, enquanto não houver uma vacina contra a doença. No formato anterior, a matriz de risco considerava o número de mortos e infectados nos últimos 28 dias, a porcentagem de idosos nas cidades e também a taxa de ocupação dos leitos hospitalares.

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