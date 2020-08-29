Bares e restaurantes da Grande Vitória precisam atuar com responsabilidade

Live com público em bar de Vila Velha gera polêmica em meio à pandemia da Covid Crédito: Reprodução/Montagem A GAZETA

A esta altura da pandemia, a chegada do fim de semana inaugura uma verdadeira arena pública, na qual o embate gira em torno de uma questão: já é o momento adequado para se voltar a ter vida social? Isso porque vídeos e fotos de pessoas se divertindo em bares e até mesmo em eventos sociais clandestinos na Grande Vitória , em grande parte sem praticarem o distanciamento ou fazerem uso de máscara, espalham-se por redes sociais e grupos de WhatsApp, gerando todo tipo de burburinho.

Compreende-se o desgaste emocional das pessoas após cinco meses de uma quarentena que não foi cumprida à risca por todos, mas nada consegue explicar o descaso com os cuidados para se evitar a transmissão do novo coronavírus . Da mesma forma que não se minimiza o drama dos empresários dos setores de bares, restaurantes e eventos, profundamente afetados pela paralisia econômica. Contudo, o descumprimento das regras para garantir a segurança sanitária, repetidas à exaustão, é cada vez mais flagrante.

Até esta sexta-feira (28), a Grande Vitória se encontrava em risco moderado, o que significa que restaurantes podem funcionar diariamente, até as 18 horas. Já entre os bares, o funcionamento só é permitido aos que possuem registro de bar e restaurante, com encerramento das atividades também às 18h. O distanciamento mínimo de dois metros entre as mesas para receber a clientela é uma das regras que devem ser cumpridas.

As imagens que circulam no ambiente virtual comprovam que o descuido generalizado é a ordem, com aglomerações em frente a bares ou distribuidoras de bebidas, chegando a varar a madrugada. É importante frisar que mesmo quando a Grande Vitória passar a ser classificada como risco baixo, isso não decretará o fim da pandemia. Medidas de distanciamento permanecerão sendo elementares para o funcionamento dos estabelecimentos, o que continuará exigindo uma atuação rigorosa das fiscalizações municipais. A consciência da própria cidadania precisa balizar as atitudes de todos, nessas circunstâncias.