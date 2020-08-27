Leitores comentam flexibilização e aglomeração em bares do ES

Região de bares no Triângulo das Bermudas na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

“Não queremos punir ninguém, mas a legislação nos permite. Queremos contar com a colaboração das pessoas. Existe legislação para tomar medidas (em relação a) pessoa física e jurídica. O pedido é para salvar vidas e ajudar todo mundo”, disse o chefe do Executivo estadual.

Apesar de a lei municipal ainda estar em vigor, a orientação é para que os órgãos de fiscalização cumpram com as regras estabelecidas pelo governo estadual, O último decreto, publicado em julho, impede o funcionamento de bares até o dia 31 deste mês

O tema levantou intenso debate entre os leitores de A Gazeta. Enquanto muitos apontam os riscos de aglomerações em bares, cenas que têm sido cada vez mais frequentes, outros defendem que os estabelecimentos voltem a funcionar. Confira alguns comentários:

É muita ingenuidade contar com colaboração desse povo... no Brasil as coisas só funcionam na base da punição, educação e bom senso passam longe. Triste, viu? (Pamella Ricardo)

Pandemia? 100 mil mortos? Só existem pra quem perdeu alguém, fora isso só se pensam no próprio umbigo. E ainda querem comparar transporte público a um bar cheio. Só rindo mesmo. (Jacqueline Passos)

Os vereadores querendo se reeleger!!! Nojento! (Graça Valente)

Eu acho que já passou da hora de liberar as coisas, porque tem muitos perdendo o seu emprego. E muito dono de bares e restaurantes na falência, mas o governo todo mês tá o dele no bolso. (Roberto Costa)

Quem abre empresa sabe muito bem dos riscos, tem essa não. Pelo tempo que essa pandemia está em vigor, os donos de barzinho já deveriam ter se reinventado há muito tempo, como vender suas cervejas e pesticos no delivery, drive trhu. Para mim, quem fica frequentando barzinho deveria responder por tentativa de homicídio, isso sim, pois a pessoa pode estar com coronavírus sem saber e passar para outras pessoas nas rodas de conversa, daí contaminar os familiares, colegas de trabalho. Mas o povo não entende. Os bares precisam continuar fechados enquanto não houver vacina ou medicamento contra a Covid-19. (Tatiana Ferrari)

Gente, frequenta quem quer, ninguém é obrigado não. Donos de bares também precisam vender, também têm família para sustentar, contas para pagar. Agora, se vocês que são contra, ajudem todos os donos de bares a pagar as contas e comprar comida, essas coisas. (Anna Julia Dias)

Só imbecis frequentam bares no meio de uma pandemia. Se contaminam e depois vão dar trabalho aos profissionais de saúde. Encham a cara de cerveja, mas em casa. (Tales Miranda Junior)

E só querer enxergar. Os ônibus megalotados, mercados, feiras padarias hortifrutis, agora as praias também e por que não os bares? Já chega a quantidade de lojas fechadas e falidas!!! (Claudio Gomes)

Agora que todo mundo pegou o auxílio do governo, nada melhor do que forçar a barra para abrir tudo novamente. O povo não se preocupa com a doença e sim com o bolso. Se cortar o auxílio, corre todo mundo para casa novamente. (Peter Charles M. Franco)

Aqui em Jacaraípe tem bar aberto e tem até música ao vivo. As mesas sem distanciamento. Tudo como se não estivesse em uma pandemia. Nunca vi um fiscal por aqui. (Carla Colantonio)

Vídeo mostra aglomeração e bar aberto na Rua da Lama, em Vitória Crédito: Internauta

Se quer punir quem vai aos bares, como que o senhor governador quer a volta às aulas???? Fala sério, hein. (Maria Degobi)

E os terminais de transporte público? Serão punidos também? A pergunta que não quer calar. (Pedro Henrique)

Aqui em Alegre os bares estão liberados e o povo está sem máscara. Absurdo, o vírus está entre nós e aqui em Alegre não temos hospital. (Soraya Palacios)

Apesar de achar que a decisão do governo de evitar aglomeração em bares e restaurantes é acertada, pois estão abusando e a pandemia pode voltar, parece que não raciocinam, esse negócio de tocar terror com o povo é ridículo. (Salha Horta)

Essa política de abertura seletiva é difícil de entender!! (Paulo Ramalhete)

Tô vendo vários bares abertos, quando o povo bebe distanciamento nenhum é respeitado. (Erildo Feroni)

Se está aberto, vai ter aglomeração. Isso é óbvio. (Christiane Bonatto)

Mas o povo tem que se conscientizar também, né, gente? (Cidinha Gasperazzo)

Supermercado, empresas de ônibus, padaria, tudo isso pode, né? O Brasil leva as pessoas a serem erradas. (Rodrigo Antunes Cordeiro)

É um tira casaco e põe casaco sem fim, hein? Pode sair, não pode, fica em casa, mas afrouxa as medidas, ajuda o comércio local, mas não fica sentado no bar. (Talita Ribeiro de Carvalho)

Qual a diferença do bar para supermercado, ônibus, ruas e filas da Caixa Econômica? Vai vir a turma do mimimi dizer que é necessário, mas eu afirmo não é isso não! É a santa ignorância da população e a guerra de interesse do governo! (Joyce Peterle)