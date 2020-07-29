Câmara de Vitória aprova projeto que flexibiliza abertura do comércio

Vereadores aprovaram projeto que flexibiliza horário de funcionamento do comércio Crédito: Reprodução/Youtube

Atualmente, seguindo as regras do governo estadual para municípios em risco moderado, o comércio na Capital está autorizado a funcionar de segunda a sexta-feira, entre 10h e 16h. Nenhum segmento tem permissão para funcionar aos finais de semana.

Pelo projeto aprovado na Câmara, o funcionamento para comércio não essencial poderá ser de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, de 10h às 23h, incluindo restaurantes, bares e lojas de rua. Shoppings estariam liberados para funcionar aos finais de semana de 12h às 20h.

O projeto, de autoria do vereador Mazinho dos Anjos (PSD), foi votado durante a sessão remota desta terça-feira (28). Com 12 votos a favor, a matéria uniu situação e oposição para a aprovação. Apenas os vereadores Roberto Martins (Rede) e Neuzinha de Oliveira (PSDB) saíram da sessão antes da votação e, por isso, não votaram.

A Prefeitura de Vitória informou, por nota, que ainda não vai se posicionar sobre o tema. "A Prefeitura de Vitória informa que vai aguardar o projeto dar entrada no Poder Executivo, tramitar nas secretarias relacionadas e na Procuradoria Geral do Município (PGM) para análise e decisão posterior."

O projeto contraria o que é estipulado pelo governo. Em decreto do dia 19 de abril, o governador Renato Casagrande (PSB) havia determinado que os municípios só poderiam tomar decisões de forma autônoma se fossem de caráter mais restritivo do que as fixadas pelo mapa de risco.

O decreto afirmava ainda que o descumprimento pelos municípios da execução das medidas qualificadas a serem tomadas em cada nível de risco pode acarretar no enquadramento em nível mais grave, ou seja, poderia levar Vitória de volta ao risco alto.

No início deste mês, o governo abriu uma exceção para que municípios com menos de 70 mil habitantes flexibilizassem o horário de funcionamento do comércio , desde que respeitando o limite de 6h diárias e enquadradas entre o período de 7h às 22h. Vitória, no entanto, não se enquadra nessa regra.