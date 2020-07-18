Risco da Covid-19 pode cair em mais cidades do ES e permitir retomada econômica

Movimento do comércio em Laranjeiras, na Serra: Grande Vitória hoje em funcionamento em dias alternados Crédito: Ricardo Medeiros

Espírito Santo foi um dos primeiros Estados brasileiros a iniciar uma reabertura gradual da economia, com a flexibilização de regras e restrições para boa parte das atividades desde maio. A tomada de decisões vem levando em conta a Matriz de Risco, criada para definir as diretrizes por município, e que, após passar por novos aprimoramentos na última semana , deve permitir um retorno maior de atividades em algumas cidades nas próximas semanas.

A matriz - que classifica semanalmente os municípios em risco baixo, moderado, alto ou extremo -, pode ser aprimorada novamente em breve, caso haja queda sustentada nos índices do coronavírus para permitir regras mais brandas, de acordo com a cidade. Porém, mesmo sem isso, o modelo atual já permite que municípios tenham uma classificação de risco menos grave, caindo do risco alto para moderado, por exemplo, aumentando assim a flexibilização.

Em vez de contabilizar todos os casos em cada localidade já registrados, a nova matriz passou a levar em conta apenas os registros de casos e óbitos por Covid-19 dos últimos 28 dias. Com isso, uma queda nos casos nas últimas semanas favorece algumas regiões na classificação de risco.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a matriz continuará sendo a política pública responsável para determinar a retomada de atividades ou mesmo o aumento de restrições. Mas, como o modelo privilegia a vulnerabilidade dos leitos hospitalares, a expansão da rede estadual de saúde realizada até aqui deve seguir contribuindo para o retorno a certa normalidade em muitos locais.

"Nós fizemos uma expansão robusta de leitos de UTI e dobramos o tamanho da saúde pública no Estado, numa situação cômoda para não colapsar o sistema. Então, devemos começar a ver um cenário de queda da taxa de ocupação de leitos, para abaixo dos 80%, podendo chegar a 65%. Isso permitirá que municípios de risco alto possam ir para o risco moderado e os de moderado para o baixo, retomando as atividades de forma mais ampla no Estado" Nésio Fernandes - Secretário de Estado de Saúde

Caso não haja surpresas como novos aumentos de casos, mais cidades devem sair progressivamente do risco alto ao longo de agosto e setembro, de acordo com o secretário. Hoje, no Espírito Santo, enquanto há no interior (sobretudo na Região Norte) uma curva de aumento de casos, na Região Metropolitana o cenário é de estabilidade e queda.

Representantes do setor produtivo capixaba já contavam que cidades da Grande Vitória conseguiriam deixar o risco alto rapidamente. Isso permitirá, por exemplo, o fim da abertura do comércio em dias alternados (e sim diário, de segunda a sexta) e funcionamento das academias sem limitação de cinco usuários por hora.

Mesmo com a redução do risco, algumas atividades vão continuar com funcionamento vedado. Atualmente, mesmo em cidades classificadas como risco baixo, não é permitido o funcionamento de instituições de ensino e realização de eventos. A autorização para retorno desses setores dependeria de uma nova atualização nas regras.

MATRIZ DE RETOMADA

Há a intenção de avançar ainda mais com a Matriz de Risco para permitir uma retomada mais ampla de atividades econômicas e sociais, incluindo o retorno de aulas. Essa "Matriz de Retomada", porém, só deve sair quando houver as condições necessárias. O secretário cogita que isso seja possível em setembro.

"É possível que retornemos a um conjunto maior de atividades sociais em setembro. No entanto, essa decisão não será tomada a partir de tendências e, sim, a partir de um contexto consolidado no Espírito Santo", disse Nésio, em coletiva de imprensa nesta semana.

De acordo com o secretário, será construída uma fase na matriz voltada para essa agenda de retomada mais ampla, mas para isso é preciso ter uma condição sanitária segura de controle da doença, e não apenas tendências.

"Precisaremos que a taxa de ocupação hospitalar seja baixa durante muitas semanas, que não tenhamos óbitos, que a gente tenha condições de reconhecer que a pandemia está de fato controlada e em um ambiente de alta testagem e capacidade de investigação", afirmou.

Ele aponta os dois caminhos possíveis para que esse cenário se concretize: "Isso pode ocorrer por estabilidade do nosso enfrentamento da pandemia, conseguindo isolar os positivos, distanciar as pessoas e reduzir a exposição do grupo de risco. Ou com o surgimento de vacina ou tratamento específico, que vai permitir romper a cadeia de transmissão e eliminar o risco de adoecimento nas formas graves da doença".

Nésio acredita que o enfrentamento padronizado da pandemia adotado desde o início no Espírito Santo deve permitir que o Estado seja um dos primeiros a ter de retomada mais ampla. "O Brasil vai conviver com a doença de maneira mais larga, o que vai incrementar os desafios da economia. Aqui, com a Matriz de Risco, teremos uma capacidade de retomada mais homogênea", avalia.

MEDIDAS INSUFICIENTES FORÇAM RETORNO

O secretário da Saúde ainda faz uma crítica que a falta de medidas econômicas eficazes em nível nacional atrapalham o combate ao vírus. Sem elas, as pessoas vão ter que começar a voltar para as ruas para terem renda.

Devido à pandemia, o desemprego explodiu no Estado. Batemos recorde de pedidos de seguro-desemprego, temos 25% da população sendo contemplada com o auxílio emergencial de forma direta e mais um 25%, pelo menos, de forma indireta, o que mostra o grande impacto do coronavírus na nossa economia. Porém, pesquisas já mostram que o auxílio emergencial é insuficiente para manter o trabalhador em casa.

O Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista virtual Crédito: Divulgação/Sesa

Para o Nésio, isso se dá pela falta de um remédio eficaz para a crise financeira, fazendo com que as pessoas culpem e se rebelem contra as medidas de isolamento e distanciamento.