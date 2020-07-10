Veja o que muda na nova matriz de risco da Covid-19 no Espírito Santo

Governador Renato Casagrande durante entrevista coletiva Crédito: Rodrigo Araújo/Secom



O governador Renato Casagrande anunciou, nesta sexta-feira (10), que fará mudanças na Matriz de Risco do Estado, ferramenta utilizada pelo governo para classificar o grau de perigo em cada município do Espírito Santo, com base no contágio do novo coronavírus e na vulnerabilidade de cada um deles. Neste sábado (11), será divulgada a nova classificação de cada cidade.

Your browser does not support the audio element. Saiba o que muda na nova matriz de risco da Covid-19 no ES

"Como estamos em um momento de estabilidade na Grande Vitória e os municípios mais importantes do interior, como Cachoeiro, Guarapari, Linhares e Colatina, ainda estão em um processo crescente de casos ativos, é importante que a matriz de risco represente isso", disse, em coletiva de imprensa por videoconferência.

Para distinguir os diferentes momentos da pandemia em cada local, a matriz passará a considerar os dados de pessoas contaminadas e de mortos por coronavírus registrados nos últimos 28 dias. Até então, era contabilizada toda a série histórica, desde a chegada do vírus ao Estado. O coeficiente de incidência, que é o número de casos confirmados em relação à população, também sofrerá a mesma alteração.



Também foram retiradas três variáveis externas:

A necessidade da permanência do município pelo período mínimo de 14 dias quando for classificado no risco alto;



A classificação única das cidades da Grande Vitória;



A regra limítrofe, que determinava que um município vizinho a outro de risco alto ficasse automaticamente em risco moderado.

Desta forma, todas as cidades capixabas serão classificadas de forma individual, sem influência do grau de risco dos municípios vizinhos.

"É preciso dar responsabilidade a cada município. Cada um tem um gestor, suas instituições e, a partir deste momento, especialmente na Grande Vitória, o trabalho de cada município vai dar uma fotografia real daquela cidade", afirmou o governador.

FLEXIBILIZAÇÃO PARA ACADEMIAS E RESTAURANTES

Your browser does not support the audio element. Regras alteradas para supermercados e academias do ES

Além disso, o governador comunicou a alteração das regras para o funcionamento de lanchonetes e restaurantes, a partir da próxima semana. Nos municípios classificados como risco baixo , não haverá mais limitação do horário de funcionamento.

Nas cidades com risco moderado , os estabelecimentos poderão funcionar entre 10h e 18h e também aos sábados até as 16h. Atualmente, o horário limite é às 16h e é proibido abrir nos fins de semana.

Já nas cidades de risco alto , será permitido o funcionamento até as 18 horas, de segunda a sexta-feira. O horário atual se encerra às 16h.

"Achamos possível um passo pequeno com relação aos restaurantes porque, de fato, a gente acredita que na hora do almoço, durante o dia, a aglomeração é menor. Pedimos a colaboração dos donos de restaurantes, precisamos contar com a responsabilidade deles e dos clientes", ressaltou.



Também haverá uma alteração nos critérios de funcionamento das academias de ginástica nos municípios de risco moderado . A partir da próxima semana, os estabelecimentos não estarão mais limitados ao atendimento de até cinco alunos, de forma simultânea, mediante agendamento.

