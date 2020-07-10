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Pandemia

Coronavírus: ES registra 1.967 mortes e passa de 61 mil casos

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram contabilizados 1.352 novos casos e 38 mortes nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 17:18

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 17:18

Sistema Integrado de Saúde do Senado Federal (SIS) realiza testes moleculares para detecção do novo coronavírus
Sistema Integrado de Saúde do Senado Federal (SIS) realiza testes moleculares para detecção do novo coronavírus Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
Espírito Santo chegou a 61.361 casos e 1.967 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta sexta-feira (10). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que mostrou que apenas nas últimas 24 horas a doença infectou 1.352 pessoas e resultou em 38 óbitos. 
Entre os municípios mais afetados, Vila Velha permanece como líder no ranking do Estado, com 9.723 registros da doença, seguido pela Serra (9.087), Vitória (8.888) e Cariacica (6.809). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.178 pessoas infectadas.
Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 40.983 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,21% e, até agora, 131.734 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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PREVINA-SE 

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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