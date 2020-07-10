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Mais testes no Lacen

Estado vai investigar se há casos de reinfecção de Covid-19 no ES

A informação foi passada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 12:35

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 12:35

Lacen-ES: exames de coronavírus já estão sendo feitos no Estado. Antes, coletas eram enviadas para o Rio de Janeiro
Lacen-ES: exames de coronavírus sendo feitos no Espírito Santo Crédito: Governo do Espírito Santo
Um aumento na capacidade de testagem pelo Laboratório Central (Lacen) vai possibilitar ao Estado investigar casos de reinfecção do novo coronavírus no Espírito Santo. A informação foi passada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (10).
Segundo o secretário, o Lacen vai passar a realizar também os testes sorológicos chamados IGGs, testes que serão recebidos da Coordenação Geral de Laboratórios da Saúde Pública (CGLAB), do Ministério da Saúde e da Fiocruz.
Queremos incrementar nossa capacidade de testagem para além da disponibilidade dos testes rápidos e de PCR. Também passaremos a realizar testes sorológicos para a Covid-19 no nosso Laboratório Central, disse.

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Com isso, o Estado terá a possibilidade de apurar vários tipos de procedimentos dentro do inquérito sorológico realizado no Espírito Santo, entre eles, a reincidência de casos. A partir da realização destes novos testes no Lacen, vamos poder abrir algumas investigações e abordagens dos primeiros casos do Espírito Santo, avaliar a reincidência de casos, temporalidade da imunidade ao Covid-19 no nosso Estado, destacou.
Segundo Nésio, existem manifestações de pessoas que apresentaram sintomas característicos de uma nova infecção. Mas somente as investigações vão apontar casos confirmados ou não.
"É possível que já tenha algumas expressões de pessoas que apresentem aumento no IGM ou sintomatologia característica de uma nova infecção. E a capacidade que o Estado tem para investigar estará incrementada pela realização destes novos testes"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

ESPECIALISTAS INDICAM ISOLAMENTO

Ainda sem estudos claros e específicos sobre a duração dos anticorpos do novo coronavírus, especialistas afirmam que o isolamento continua sendo a melhor proteção, mesmo para pessoas que já tiveram a doença. Não há um consenso entre os especialistas se uma pessoa pode ter ou não a doença mais de uma vez. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) já afirmou que ainda é "inviável ter um passaporte de imunidade" para o novo coronavírus. A preocupação é que pessoas com resultado positivo no teste passem a ignorar conselhos de saúde pública, por se considerarem imunes a uma segunda infecção e aumente o risco de transmissão continuada.

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