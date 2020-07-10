Estado vai investigar se há casos de reinfecção de Covid-19 no ES

Lacen-ES: exames de coronavírus sendo feitos no Espírito Santo Crédito: Governo do Espírito Santo

Um aumento na capacidade de testagem pelo Laboratório Central (Lacen) vai possibilitar ao Estado investigar casos de reinfecção do novo coronavírus no Espírito Santo . A informação foi passada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (10).

Segundo o secretário, o Lacen vai passar a realizar também os testes sorológicos chamados IGGs, testes que serão recebidos da Coordenação Geral de Laboratórios da Saúde Pública (CGLAB), do Ministério da Saúde e da Fiocruz.

Queremos incrementar nossa capacidade de testagem para além da disponibilidade dos testes rápidos e de PCR. Também passaremos a realizar testes sorológicos para a Covid-19 no nosso Laboratório Central, disse.

Com isso, o Estado terá a possibilidade de apurar vários tipos de procedimentos dentro do inquérito sorológico realizado no Espírito Santo, entre eles, a reincidência de casos. A partir da realização destes novos testes no Lacen, vamos poder abrir algumas investigações e abordagens dos primeiros casos do Espírito Santo, avaliar a reincidência de casos, temporalidade da imunidade ao Covid-19 no nosso Estado, destacou.

Segundo Nésio, existem manifestações de pessoas que apresentaram sintomas característicos de uma nova infecção. Mas somente as investigações vão apontar casos confirmados ou não.

"É possível que já tenha algumas expressões de pessoas que apresentem aumento no IGM ou sintomatologia característica de uma nova infecção. E a capacidade que o Estado tem para investigar estará incrementada pela realização destes novos testes" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

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