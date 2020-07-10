Ao longo deste semestre pode ocorrer nova curva de casos no ES, diz secretário

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em coletiva nesta sexta (10) Crédito: Reprodução

Segundo o secretário, mesmo com o eventual estabelecimento de uma fase de recuperação na Grande Vitória ou mesmo para o interior do Estado, a população estará suscetível a uma nova onda de transmissão de casos da doença, a partir do momento em que seja adotada uma postura de retorno de atividades sociais.

"Após estabelecer uma fase de recuperação na Grande Vitória e ela se consolidar, e o mesmo para o Espírito Santo inteiro, ao longo do segundo semestre de 2020, é possível surgir uma nova curva de casos no Espírito Santo. Enquanto não houver vacina ou tratamento específico real, que funcione, tenha evidências e salve vidas de fato, esse é o comportamento possível da pandemia durante o segundo semestre de 2020, a partir do momento em que a gente possa retomar atividades sociais mais amplas e estabelecer uma agenda de abertura" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo

Nésio afirma que esse é um comportamento visto em outros países que também tiveram registros agudos da pandemia. No entanto, acredita que a possível segunda curva de casos poderá ter um impacto menor do que a primeira. Isso pode ocorrer durante o segundo semestre, porque é uma expressão do comportamento da doença em países que já passaram por fases mais avançadas da pandemia. Acreditamos que a ocorrência de uma segunda curva de casos deverá ter proporções menores que a primeira, destacou.

O secretário afirmou ainda que é preciso que a população entenda que, mesmo com uma possível recuperação e adoção de uma agenda de maior flexibilização das atividades, é preciso estar preparado para uma nova onda de casos no Estado.

É necessário que todo mundo compreenda esse comportamento próprio da pandemia e que, apesar de estabelecer uma possível agenda mais ampla, após a consolidação plena da fase de recuperação, e retomarmos a uma transmissão com características da época da transmissão local, nós precisamos estar preparados, porque ao longo desse semestre, poderá ocorrer o surgimento de uma nova curva de casos no ES, completou.

"LONGO CAMINHO A SER PERCORRIDO"

O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, também participou da coletiva e enfatizou a fala de Nésio Fernandes. Segundo ele, a curva de casos é origem do isolamento, e se o mesmo for rompido, a curva voltará a crescer.