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Novo coronavírus

Ao longo deste semestre pode ocorrer nova curva de casos no ES, diz secretário

Nésio Fernandes afirma que, mesmo com uma eventual fase de recuperação na Grande Vitória e interior do Estado, a população estará suscetível a uma nova onda de transmissão de casos da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 11:26

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 11:26

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em coletiva nesta sexta (10)
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em coletiva nesta sexta (10) Crédito: Reprodução
Após o Espírito Santo apresentar queda na tendência de mortes e também na taxa de transmissão do novo coronavírus, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, fez um alerta para a população capixaba. Em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (10), Fernandes afirmou quem uma nova curva de casos de Covid-19 pode ocorrer ainda este ano no Espírito Santo.
Segundo o secretário, mesmo com o eventual estabelecimento de uma fase de recuperação na Grande Vitória ou mesmo para o interior do Estado, a população estará suscetível a uma nova onda de transmissão de casos da doença, a partir do momento em que seja adotada uma postura de retorno de atividades sociais.
"Após estabelecer uma fase de recuperação na Grande Vitória e ela se consolidar, e o mesmo para o Espírito Santo inteiro, ao longo do segundo semestre de 2020, é possível surgir uma nova curva de casos no Espírito Santo. Enquanto não houver vacina ou tratamento específico real, que funcione, tenha evidências e salve vidas de fato, esse é o comportamento possível da pandemia durante o segundo semestre de 2020, a partir do momento em que a gente possa retomar atividades sociais mais amplas e estabelecer uma agenda de abertura"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo

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Nésio afirma que esse é um comportamento visto em outros países que também tiveram registros agudos da pandemia. No entanto, acredita que a possível segunda curva de casos poderá ter um impacto menor do que a primeira. Isso pode ocorrer durante o segundo semestre, porque é uma expressão do comportamento da doença em países que já passaram por fases mais avançadas da pandemia. Acreditamos que a ocorrência de uma segunda curva de casos deverá ter proporções menores que a primeira, destacou.
O secretário afirmou ainda que é preciso que a população entenda que, mesmo com uma possível recuperação e adoção de uma agenda de maior flexibilização das atividades, é preciso estar preparado para uma nova onda de casos no Estado.
É necessário que todo mundo compreenda esse comportamento próprio da pandemia e que, apesar de estabelecer uma possível agenda mais ampla, após a consolidação plena da fase de recuperação, e retomarmos a uma transmissão com características da época da transmissão local, nós precisamos estar preparados, porque ao longo desse semestre, poderá ocorrer o surgimento de uma nova curva de casos no ES, completou.

"LONGO CAMINHO A SER PERCORRIDO"

O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, também participou da coletiva e enfatizou a fala de Nésio Fernandes. Segundo ele, a curva de casos é origem do isolamento, e se o mesmo for rompido, a curva voltará a crescer.
"A pandemia não se encerra no momento em que os casos começam a se estabilizar ou a diminuir entre nós. Ela ainda tem um longo caminho a ser percorrido. E não podemos, neste momento, abrir mão daquilo que conquistamos. Se abandonarmos o distanciamento social; se começarmos a frequentar espaços públicos; tudo aquilo que conquistamos será perdido. Porque a curva é origem desse isolamento. Se ele for rompido, a curva volta. Não é ela que nos determina, somos nós que determinamos a ascendência ou descendência da curva"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde do Espírito Santo

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