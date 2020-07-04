Covid-19: 41 cidades do ES estão em risco alto de transmissão

Os municípios de Águia Branca, Bom Jesus do Norte, Iconha, Linhares, Marilândia, Montanha e Santa Leopoldina passam a integrar a lista das cidades do Espírito Santo que estão em risco alto de transmissão do novo coronavírus. O 12º Mapa de Risco Covid-19 do Espírito Santo entra em vigor nesta segunda-feira (6) e é valido até o domingo (12).
Ao todo 41 cidades capixabas estão com risco alto de transmissão da doença e outras 37 em risco moderado. Elas permanecerão com essa classificação por 14 dias.
Apesar de sete cidades subirem na classificação do mapa de risco, outras quatro regrediram. Saem do risco alto para moderado os municípios de Afonso Cláudio, São Roque do Canaã e Vila Valério.
A mudança de classificação altera também como essas cidades vão funcionar. Cidades classificadas como risco alto tem restrições maiores no horário de funcionamento do comércio.
De acordo com o governo do Estado, a estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril, considerando apenas o coeficiente de incidência. No dia 04/05, foi inserida a matriz de risco como ferramenta do mapa de risco, constando o coeficiente de incidência e taxa de ocupação de leitos de UTI. Em 18/05, a matriz de risco foi ampliada com a inserção da taxa de letalidade, índice de isolamento social e percentual da população acima de 60 anos.
O mapa de risco segue orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle - composta pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). De acordo com o governo do Estado, as decisões adotadas no Espírito Santo seguem parâmetros técnicos, conforme informações do governo estadual.
VEJA A LISTA DAS 41 CIDADES EM RISCO ALTO
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Divino São Lourenço
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Iúna
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Muqui
- Nova Venécia
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória