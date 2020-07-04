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Mapa de risco

Covid-19: 41 cidades do ES estão em risco alto de transmissão

Águia Branca, Bom Jesus do Norte, Iconha, Linhares, Marilândia, Montanha e Santa Leopoldina foram incluídos na lista. Nova divisão começa a valer na próxima segunda (06)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 12:05

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 12:05

CORRETO - 12º Mapa de Risco Covid-19 do Espírito Santo entra em vigor nesta segunda-feira (6) e é valido até o domingo (12)
12º Mapa de Risco Covid-19 do Espírito Santo entra em vigor nesta segunda-feira (6) e é valido até o domingo (12) Crédito: Divulgação/Governo do ES
Os municípios de Águia BrancaBom Jesus do NorteIconhaLinharesMarilândiaMontanha Santa Leopoldina passam a integrar a lista das cidades do Espírito Santo que estão em risco alto de transmissão do novo coronavírus. O 12º Mapa de Risco Covid-19 do Espírito Santo entra em vigor nesta segunda-feira (6) e é valido até o domingo (12). 
Ao todo 41 cidades capixabas estão com risco alto de transmissão da doença e outras 37 em risco moderado. Elas permanecerão com essa classificação por 14 dias. 
Apesar de sete cidades subirem na classificação do mapa de risco, outras quatro regrediram. Saem do risco alto para moderado os municípios de Afonso CláudioSão Roque do Canaã e Vila Valério.
A mudança de classificação altera também como essas cidades vão funcionar. Cidades classificadas como risco alto tem restrições maiores no horário de funcionamento do comércio.

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De acordo com o governo do Estado, a estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril, considerando apenas o coeficiente de incidência. No dia 04/05, foi inserida a matriz de risco como ferramenta do mapa de risco, constando o coeficiente de incidência e taxa de ocupação de leitos de UTI. Em 18/05, a matriz de risco foi ampliada com a inserção da taxa de letalidade, índice de isolamento social e percentual da população acima de 60 anos. 
O mapa de risco segue orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle - composta pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). De acordo com o governo do Estado, as decisões adotadas no Espírito Santo seguem parâmetros técnicos, conforme informações do governo estadual.

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Os detalhes da nova matriz que pode determinar até lockdown nas cidades

VEJA A LISTA DAS 41 CIDADES EM RISCO ALTO

  1. Águia Branca 
  2. Alto Rio Novo 
  3. Anchieta 
  4. Aracruz 
  5. Baixo Guandu 
  6. Boa Esperança 
  7. Bom Jesus do Norte 
  8. Cachoeiro de Itapemirim 
  9. Cariacica 
  10. Castelo 
  11. Colatina 
  12. Divino São Lourenço 
  13. Fundão 
  14. Guaçuí 
  15. Guarapari 
  16. Ibiraçu 
  17. Iconha 
  18. Itapemirim 
  19. Iúna 
  20. João Neiva 
  21. Linhares 
  22. Marataízes 
  23. Marechal Floriano 
  24. Marilândia 
  25. Montanha 
  26. Mucurici 
  27. Muqui 
  28. Nova Venécia 
  29. Piúma 
  30. Ponto Belo
  31. Presidente Kennedy 
  32. Rio Novo do Sul 
  33. Santa Leopoldina 
  34. Santa Teresa 
  35. São Domingos do Norte 
  36. São Gabriel da Palha 
  37. São José do Calçado 
  38. Serra 
  39. Viana 
  40. Vila Velha 
  41. Vitória

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