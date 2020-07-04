Covid-19: 41 cidades do ES estão em risco alto de transmissão

12º Mapa de Risco Covid-19 do Espírito Santo entra em vigor nesta segunda-feira (6) e é valido até o domingo (12) Crédito: Divulgação/Governo do ES

Ao todo 41 cidades capixabas estão com risco alto de transmissão da doença e outras 37 em risco moderado. Elas permanecerão com essa classificação por 14 dias.

A mudança de classificação altera também como essas cidades vão funcionar. Cidades classificadas como risco alto tem restrições maiores no horário de funcionamento do comércio.

De acordo com o governo do Estado, a estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril, considerando apenas o coeficiente de incidência. No dia 04/05, foi inserida a matriz de risco como ferramenta do mapa de risco, constando o coeficiente de incidência e taxa de ocupação de leitos de UTI. Em 18/05, a matriz de risco foi ampliada com a inserção da taxa de letalidade, índice de isolamento social e percentual da população acima de 60 anos.

O mapa de risco segue orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle - composta pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). De acordo com o governo do Estado, as decisões adotadas no Espírito Santo seguem parâmetros técnicos, conforme informações do governo estadual.

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