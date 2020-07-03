Movimento do comércio na Serra: Grande Vitória seguirá com horários definidos pelo governo Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Municípios do ES vão determinar horário de funcionamento do comércio

De acordo com dados do IBGE, 67 municípios capixabas estão enquadrados nessa classificação e, portanto, terão essa autonomia. Continuam seguindo a regra atual de horário do comércio as cidades da Grande Vitória além de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Guarapari, Colatina e Aracruz.

Segundo Casagrande, nas demais localidades os prefeitos poderão delimitar os horários desde que a carga horária de funcionamento diária seja de 6h, como é hoje, e que o expediente seja encerrado no máximo às 18h.

Hoje, todos os municípios do Estado, por estarem classificados como de risco moderado ou alto de transmissão do coronavírus, podem ter o comércio funcionando das 10h às 16h, de segunda a sexta, sendo que nas cidades de risco alto a abertura é em dias alternados.

O governador explicou que esse horário foi delimitado inicialmente pensando no transporte coletivo, local com alto risco de contágio, visando reduzir o movimento nos horários de pico para evitar a lotação dos ônibus.

Como essas cidades menores não possuem transporte coletivo, elas então ficarão livres para estipular um horário de acordo com as necessidades do local.