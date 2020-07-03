Coronavírus: UTIs do ES estão com 84,13% de ocupação

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais do Espírito Santo registrou novo aumento, nesta sexta-feira (3), e chegou a 84,13%. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), existem 693 leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus no Estado e 583 estão ocupados.
As enfermarias para o tratamento de pessoas infectadas pelo coronavírus atingiram 70,79% de ocupação. Segundo a Sesa, são 736 leitos de enfermaria e 521 estão em uso. O total geral, somando enfermarias e UTIs, como informou a Sesa, é de 1429 leitos, sendo que 1104 estão ocupados. Um percentual de 77,26%.
É o segundo aumento seguido no índice registrado pelo Painel Covid-19. Na atualização de ontem, a taxa de ocupação subiu 2,16 pontos percentuais, atingindo 82,54%. Desta vez, o acréscimo foi de 1,59 pontos percentuais, chegando a 84,13%. O alto índice preocupa, já que o Governo do Estado afirmou que pode decretar medidas de risco extremo que incluem o lockdown caso a ocupação de UTIs no Estado chegue a 91%.
A Região Metropolitana segue com a maior taxa de ocupação de UTIs para tratar infectados pelo coronavírus no Espírito Santo, com 86,03%. São 494 leitos existentes e 425 estão ocupados. A Região Norte registrou 82,76% de utilização de leitos, com 48 em uso dos 58 disponibilizados.
A Região Sul chegou ao percentual de 80,25% de utilização das UTIs. São 77 leitos existentes e 62 estão sendo utilizados. Já a Região Central possui 75% de leitos ocupados: são oferecidos 64 leitos e 48 estão ocupados.