Coronavírus: UTIs do ES estão com 84,13% de ocupação

Taxa de ocupação de UTIs no Estado registrou segundo aumento em dois dias Crédito: Reprodução/TV

84,13%. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais do Espírito Santo registrou novo aumento, nesta sexta-feira (3), e chegou a. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), existem 693 leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus no Estado e 583 estão ocupados.

As enfermarias para o tratamento de pessoas infectadas pelo coronavírus atingiram 70,79% de ocupação. Segundo a Sesa, são 736 leitos de enfermaria e 521 estão em uso. O total geral, somando enfermarias e UTIs, como informou a Sesa, é de 1429 leitos, sendo que 1104 estão ocupados. Um percentual de 77,26%.

A Região Metropolitana segue com a maior taxa de ocupação de UTIs para tratar infectados pelo coronavírus no Espírito Santo, com 86,03%. São 494 leitos existentes e 425 estão ocupados. A Região Norte registrou 82,76% de utilização de leitos, com 48 em uso dos 58 disponibilizados.