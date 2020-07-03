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Coronavírus: UTIs do ES estão com 84,13% de ocupação

Segundo o Painel Covid-19, esse foi o segundo aumento seguido no índice. São 693 leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus e 583 estão ocupados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 17:24

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 17:24

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Taxa de ocupação de UTIs no Estado registrou segundo aumento em dois dias Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais do Espírito Santo registrou novo aumento, nesta sexta-feira (3), e chegou a 84,13%. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), existem 693 leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus no Estado e 583 estão ocupados.
As enfermarias para o tratamento de pessoas infectadas pelo coronavírus atingiram 70,79% de ocupação. Segundo a Sesa, são 736 leitos de enfermaria e 521 estão em uso. O total geral, somando enfermarias e UTIs, como informou a Sesa, é de 1429 leitos, sendo que 1104 estão ocupados. Um percentual de 77,26%.
É o segundo aumento seguido no índice registrado pelo Painel Covid-19. Na atualização de ontem, a taxa de ocupação subiu 2,16 pontos percentuais, atingindo 82,54%. Desta vez, o acréscimo foi de 1,59 pontos percentuais, chegando a 84,13%. O alto índice preocupa, já que o Governo do Estado afirmou que pode decretar medidas de risco extremo que incluem o lockdown caso a ocupação de UTIs no Estado chegue a 91%.

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A Região Metropolitana segue com a maior taxa de ocupação de UTIs para tratar infectados pelo coronavírus no Espírito Santo, com 86,03%. São 494 leitos existentes e 425 estão ocupados. A Região Norte registrou 82,76% de utilização de leitos, com 48 em uso dos 58 disponibilizados.
A Região Sul chegou ao percentual de 80,25% de utilização das UTIs. São 77 leitos existentes e 62 estão sendo utilizados. Já a Região Central possui 75% de leitos ocupados: são oferecidos 64 leitos e 48 estão ocupados.

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