Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aumento

Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs no ES chega a 82,54%

Segundo a última atualização do Painel Covid-19, índice registrou um aumento de 2,16 pontos percentuais nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 18:19

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 18:19

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Ocupação de leitos de UTI no Estado sobe 2,16 pontos percentuais em 24h Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo chegou a 82,54%. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 693 leitos existentes para o tratamento de pacientes com coronavírus e 572 estão ocupados.
As enfermarias do Estado registraram índice de 65,95% de ocupação. No painel, constam 740 leitos para o tratamento de pacientes com Covid-19 e 488 estão em uso. Já o total geral de leitos, somando UTIs e enfermarias, chegou a 1433, sendo que 1060 estão sendo utilizados, um percentual de 73,97%.
O índice de ocupação de leitos de UTI apresentou um aumento considerável, segundo a atualização do Painel Covid-19 desta quinta-feira (2). Nesta quarta-feira (1), o número estava em 80,38%, ou seja, registrou um acréscimo de 2,16 pontos percentuais nas últimas 24 horas.

Veja Também

Entenda o que é o platô na curva da pandemia do coronavírus no ES

Médicos criticam uso de cloroquina e ivermectina por prefeituras no ES

Coronavírus: ES registra 1.727 mortes e passa de 50 mil  casos

A Região Metropolitana do Espírito Santo registrou o maior índice do Estado, com 85,63% de ocupação das UTIs. De acordo com a Sesa, são 494 leitos disponibilizados e 423 estão ocupados. A Região Norte possui a segunda mais alta taxa de ocupação de UTIs, com 84,48%. São 58 leitos existentes e 49 estão sendo utilizados.
A Região Central possui 64 leitos de UTI e 47 estão em uso, um percentual de 73,44% de utilização. Já a Região Sul do Estado chegou a 68,83% de UTIs ocupadas, com 77 leitos oferecidos e 53 ocupados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados