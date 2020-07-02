Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs no ES chega a 82,54%

Ocupação de leitos de UTI no Estado sobe 2,16 pontos percentuais em 24h Crédito: Reprodução/TV

82,54%. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo chegou a. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 693 leitos existentes para o tratamento de pacientes com coronavírus e 572 estão ocupados.

As enfermarias do Estado registraram índice de 65,95% de ocupação. No painel, constam 740 leitos para o tratamento de pacientes com Covid-19 e 488 estão em uso. Já o total geral de leitos, somando UTIs e enfermarias, chegou a 1433, sendo que 1060 estão sendo utilizados, um percentual de 73,97%.

O índice de ocupação de leitos de UTI apresentou um aumento considerável, segundo a atualização do Painel Covid-19 desta quinta-feira (2). Nesta quarta-feira (1), o número estava em 80,38% , ou seja, registrou um acréscimo de 2,16 pontos percentuais nas últimas 24 horas.

A Região Metropolitana do Espírito Santo registrou o maior índice do Estado, com 85,63% de ocupação das UTIs. De acordo com a Sesa, são 494 leitos disponibilizados e 423 estão ocupados. A Região Norte possui a segunda mais alta taxa de ocupação de UTIs, com 84,48%. São 58 leitos existentes e 49 estão sendo utilizados.