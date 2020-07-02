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Pandemia

Coronavírus: ES registra 1.727 mortes e passa de 50 mil  casos

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas foram contabilizados  35 óbitos e 1.421 novos infectados com Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 16:46

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 16:46

Swab para teste de Covid-19
Swab para teste de Covid-19 Crédito: Pixabay
Espírito Santo atingiu a marca de 50.242 casos e 1.727 mortes por Covid-19 na tarde desta quinta-feira (02). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 35 óbitos e por infectar 1.421 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 30.332 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,44%. Até o momento, 113.375 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 8.120 registros da doença, seguido por Vila Velha (8.108), Vitória (7.701) e Cariacica (5.382). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 987 pessoas infectadas.

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