Coronavírus: ES registra 1.727 mortes e passa de 50 mil  casos

O Espírito Santo atingiu a marca de 50.242 casos e 1.727 mortes por Covid-19 na tarde desta quinta-feira (02). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 35 óbitos e por infectar 1.421 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 30.332 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,44%. Até o momento, 113.375 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.