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Coronavírus no ES

'Vai voltar à estaca zero, tudo fechado', afirma prefeito de Colatina

Sérgio Meneguelli afirmou que o município pode endurecer medidas. Colatina registra um dos piores índices de isolamento social do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 21:34

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 21:34

Sérgio Meneguelli (Republicanos)
Sérgio Meneguelli, prefeito de Colatina Crédito: João Henrique Castro
Com um dos piores índices de isolamento social em todo o Espírito Santo, uma média de 42,35%, de acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)Colatina pode ter medidas restritivas se esses números não melhorarem.  A afirmação foi feita pelo prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos), em entrevista ao telejornal ES1, da TV Gazeta. 
"As nossas providências, nós estamos tomado. Agora é preciso que cada cidadão faça a sua parte. Os países que seguiram as regras de isolamento, hoje já retomaram ao progresso. Aqui no Brasil, eu dou o exemplo de Belo Horizonte, que não fez o dever de casa e retornou à estaca zero. Se continuar assim, Colatina vai voltar para a estaca zero, tudo fechado. Doa a quem doer"
Ségio Meneguelli  - Prefeito de Colatina
O prefeito afirmou que o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) cobrou do município mais ações de combate ao novo coronavírus, o que inclui mais rigor na fiscalização para garantir o cumprimento dos decretos, municipal e estadual, que visam à redução da quantidade de pessoas nas ruas. 
Na visão de Meneguelli, o Executivo tem feito sua parte, promovendo fiscalização dos espaços públicos e ruas do município. Mesmo assim, a  movimentação segue alta na cidade, com pessoas aglomeradas e desrespeito às medidas de isolamento social. Com isso, o município prometeu reforçar as medidas de fiscalização, mas avalia que pode restringir o funcionamento das atividades comerciais. 
Ruas movimentadas marcam a reabertura do comércio em Colatina
Ruas movimentadas no comércio em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
Colatina apresenta risco alto de contaminação para o novo coronavírus, de acordo com a classificação do governo do Estado. Por isso, o comércio segue as regras definidas pelo próprio Estado. As lojas funcionam de segunda a sexta, das 10h às 16h, e só podem abrir em dias alternados, conforme o segmento.
Mas a prefeitura afirmou que pretende discutir com o Estado maneiras para adaptar as regras conforme a realidade da cidade, para tentar diminuir a aglomeração no comércio.

CORONAVÍRUS EM COLATINA

De acordo com os dados do painel da Sesa, Colatina contabiliza 1.691 casos do novo coronavírus. Desses, 36 pacientes morreram em função da doença. 

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