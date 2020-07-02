'Vai voltar à estaca zero, tudo fechado', afirma prefeito de Colatina

"As nossas providências, nós estamos tomado. Agora é preciso que cada cidadão faça a sua parte. Os países que seguiram as regras de isolamento, hoje já retomaram ao progresso. Aqui no Brasil, eu dou o exemplo de Belo Horizonte, que não fez o dever de casa e retornou à estaca zero. Se continuar assim, Colatina vai voltar para a estaca zero, tudo fechado. Doa a quem doer"