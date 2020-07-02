'Vai voltar à estaca zero, tudo fechado', afirma prefeito de Colatina

Com um dos piores índices de isolamento social em todo o Espírito Santo, uma média de 42,35%, de acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Colatina pode ter medidas restritivas se esses números não melhorarem. A afirmação foi feita pelo prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos), em entrevista ao telejornal ES1, da TV Gazeta.
"As nossas providências, nós estamos tomado. Agora é preciso que cada cidadão faça a sua parte. Os países que seguiram as regras de isolamento, hoje já retomaram ao progresso. Aqui no Brasil, eu dou o exemplo de Belo Horizonte, que não fez o dever de casa e retornou à estaca zero. Se continuar assim, Colatina vai voltar para a estaca zero, tudo fechado. Doa a quem doer"
O prefeito afirmou que o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) cobrou do município mais ações de combate ao novo coronavírus, o que inclui mais rigor na fiscalização para garantir o cumprimento dos decretos, municipal e estadual, que visam à redução da quantidade de pessoas nas ruas.
Na visão de Meneguelli, o Executivo tem feito sua parte, promovendo fiscalização dos espaços públicos e ruas do município. Mesmo assim, a movimentação segue alta na cidade, com pessoas aglomeradas e desrespeito às medidas de isolamento social. Com isso, o município prometeu reforçar as medidas de fiscalização, mas avalia que pode restringir o funcionamento das atividades comerciais.
Colatina apresenta risco alto de contaminação para o novo coronavírus, de acordo com a classificação do governo do Estado. Por isso, o comércio segue as regras definidas pelo próprio Estado. As lojas funcionam de segunda a sexta, das 10h às 16h, e só podem abrir em dias alternados, conforme o segmento.
Mas a prefeitura afirmou que pretende discutir com o Estado maneiras para adaptar as regras conforme a realidade da cidade, para tentar diminuir a aglomeração no comércio.
CORONAVÍRUS EM COLATINA
De acordo com os dados do painel da Sesa, Colatina contabiliza 1.691 casos do novo coronavírus. Desses, 36 pacientes morreram em função da doença.