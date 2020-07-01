Projeto garante teste para Covid aos doadores de sangue no ES

O deputado estadual Sergio Majeski (PSB)
apresentou um projeto de lei que garante a realização do teste de detecção da Covid-19
em todas as amostras de sangue de doadores realizadas nos hemocentros e hemonúcleos sob responsabilidade do governo do Estado.
Segundo prevê o parlamentar, se a lei for aprovada vão aumentar o número de doadores de sangue
e a quantidade de pessoas testadas para o novo coronavírus, dois problemas recorrentes atualmente no ES.
O projeto de lei determina que os hemocentros e hemonúcleos sob responsabilidade do Estado deverão, no prazo máximo de 48h após a entrada da amostra no laboratório, encaminhar o material ao Laboratório Central (Lacen)
da Sesa para a realização do teste de detecção do novo coronavírus.
Caso o resultado do teste seja positivo, o projeto de lei prevê que a Secretaria de Estado de Saúde
orientará o doador sobre os procedimentos de isolamento necessários, informando ainda sobre a importância da doação do plasma 30 dias após a completa recuperação da doença.
Durante a pandemia do novo coronavírus, as doações de sangue caíram no Estado. Para doar sangue é preciso ter de 16 a 69 anos de idade, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis.
Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes) - Tel. 3636-7900/7920/7921- Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória. Funciona de segunda-feira a sábado, das 7 às 17h.
Hemocentro de Linhares - Tel. (27) 3171-4361/4363/4362 - Avenida João Felipe Calmon, 1.305, Centro (ao lado do Hospital Rio Doce). Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.
Hemocentro Regional de Colatina - Tel. (27) 3177-7930 - Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.
Hemocentro Regional de São Mateus - Tel. (27) 3767-4135 - Rodovia Othovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.