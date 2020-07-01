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Com novos leitos para Covid-19, ES reduz taxa de ocupação em UTI

Utilização das vagas de terapia intensiva tem reduzido gradativamente e, nesta quarta-feira (1º), está em 80,38%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 19:25

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 19:25

Serra - ES - Hospital Dório Silva
Hospital Dório Silva, na Serra, tem mais de 90% dos leitos de UTI ocupados Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo ampliou a oferta de leitos de unidades de terapia intesiva (UTI) para pacientes com a Covid-19 nas últimas 24 horas e, assim, a taxa de ocupação oscilou para baixo, passando de 80,45% para 80,38%.  Nesta quarta-feira (1º), o Estado dispõe de 688 vagas de terapia intensiva, 18 a mais que o registrado na véspera. 
Mas, se no quadro geral o Estado mostra-se com leve queda, a Região Norte apresentou um crescimento expressivo, e a utilização dos leitos de terapia intensiva subiu de 83,33% para 88,46%, elevando a pressão sobre o sistema de saúde ao mesmo tempo em que cresce o ritmo de contaminação pelo coronavírus no interior. 

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Na Grande Vitória, a taxa de ocupação oscilou para baixo,  saindo de 82,95% para 82,82%, enquanto as regiões Sul e Central se mantêm com indicadores abaixo dos 70%. 
Dos 24 hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) pacientes com coronavírus em UTIs, quatro chegaram ao limite de sua capacidade de assistência - dois na Região Norte, dois na Região metropolitana. Outros sete estão com mais de 90% dos leitos de terapia intensiva ocupados, entre os quais o Hospital Dório Silva, na Serra.

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Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta do governo do Estado com atualização diária sobre a doença. As informações sobre leitos são referentes ao início da tarde desta quarta-feira. 

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