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Covid-19 no ES

Prefeita de São Gabriel da Palha é diagnosticada com coronavírus

A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (2) nas redes sociais da prefeitura do município

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 11:28
Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, prefeita de São Gabriel da Palha testou positivo para Covid-19
Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, prefeita de São Gabriel da Palha testou positivo para Covid-19 Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/Divulgação
A prefeita de São Gabriel da Palha, Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi divulgada pela prefeitura do município nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (2).
De acordo com o comunicado, a chefe do Executivo foi diagnosticada com a doença após a realização de exames. Ela passa bem e apresenta sintomas leves do novo coronavírus.
Seguindo recomendações da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, a prefeita segue em isolamento domiciliar, trabalhando de casa e em observação pelos próximos dias.

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AVANÇO DA PANDEMIA

São Gabriel da Palha contabiliza 447 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do boletim divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (01). Desse total, 261 pessoas que tiveram a doença já são consideradas curadas clinicamente. Outros 264 casos seguem em investigação.
No município, desde o início da pandemia, três pessoas morreram vítimas da Covid-19.

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