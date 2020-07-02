Prefeita de São Gabriel da Palha é diagnosticada com coronavírus

A prefeita de São Gabriel da Palha, Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi divulgada pela prefeitura do município nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (2).
De acordo com o comunicado, a chefe do Executivo foi diagnosticada com a doença após a realização de exames. Ela passa bem e apresenta sintomas leves do novo coronavírus.
Seguindo recomendações da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, a prefeita segue em isolamento domiciliar, trabalhando de casa e em observação pelos próximos dias.
AVANÇO DA PANDEMIA
São Gabriel da Palha contabiliza 447 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do boletim divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (01). Desse total, 261 pessoas que tiveram a doença já são consideradas curadas clinicamente. Outros 264 casos seguem em investigação.
No município, desde o início da pandemia, três pessoas morreram vítimas da Covid-19.