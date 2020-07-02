Prefeita de São Gabriel da Palha é diagnosticada com coronavírus

Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, prefeita de São Gabriel da Palha testou positivo para Covid-19 Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/Divulgação

A prefeita de São Gabriel da Palha , Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, testou positivo para o novo coronavírus . A informação foi divulgada pela prefeitura do município nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (2).

De acordo com o comunicado, a chefe do Executivo foi diagnosticada com a doença após a realização de exames. Ela passa bem e apresenta sintomas leves do novo coronavírus.

Seguindo recomendações da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, a prefeita segue em isolamento domiciliar, trabalhando de casa e em observação pelos próximos dias.

AVANÇO DA PANDEMIA

São Gabriel da Palha contabiliza 447 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do boletim divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (01). Desse total, 261 pessoas que tiveram a doença já são consideradas curadas clinicamente. Outros 264 casos seguem em investigação.