Coronavírus: ES registra 1.758 mortes e 51.689 mil casos confirmados

O Espírito Santo atingiu a marca de 51.689 casos confirmados e 1.758 mortes por Covid-19 na tarde desta sexta-feira (03). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 31 óbitos e por infectar 1.447 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 31.980 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,40%. Até o momento, 116.341 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.