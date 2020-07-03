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Pandemia

Coronavírus: ES registra 1.758 mortes e 51.689 mil casos confirmados

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas foram contabilizados 31 óbitos  1.447 pessoas infectadas

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 16:59
Teste rápido de coronavírus
Teste rápido de coronavírus Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
Espírito Santo atingiu a marca de 51.689 casos confirmados e 1.758 mortes por Covid-19 na tarde desta sexta-feira (03). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 31 óbitos e por infectar 1.447 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 31.980 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,40%. Até o momento, 116.341 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Vila Velha lidera o ranking do Estado com 8.329 registros da doença, seguido por Serra (8.251), Vitória (7.857) e Cariacica (5.528). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 1.013 pessoas infectadas.

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