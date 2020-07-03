Retorno a atividades sociais precisa ser gradual, diz secretário de Saúde

"Na medida em que aqueles que estão protegidos com o distanciamento social se expuserem à circulação pública e participem de atividades sociais mais amplas, eles poderão se submeter ao risco de contrair a doença. Por isso que, na fase de recuperação, no momento em que a gente encontrar um grau de estabilidade, o retorno das atividades precisa ser gradual"